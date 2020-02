Ramírez calificó como «desafortunada» la derogación de la presentación del certificado de escolaridad

Compartir

El lunes, a través de una Resolución publicada en el Boletín Oficial, la Anses estableció que no será necesaria la presentación del certificado de escolaridad al 31 de diciembre de 2019. De esta manera, el gobierno nacional «flexibilizó» los trámites para el cobro de la ayuda escolar anual que reciben cada año, con el inicio del ciclo lectivo, las familias con hijos de entre 4 y 17 años de edad. En este marco, desde el espacio de «Juntos por el Cambio» salieron a cuestionar la medida y pidieron que sea «revisada».

En este sentido, el diputado provincial Enrique Ramírez, quien también es el presidente del PRO Formosa, consideró que «la derogación del punto cinco que refiere a la suspensión del Certificado de Escolaridad para el pago de la Ayuda Escolar Anual, es totalmente desafortunada».

Expuso entonces que es «desafortunada» porque «no garantiza la concurrencia a la escuela de niñas y niños, permitiendo que la ANSES y otros organismos del Estado Nacional pierda toda información sobre los niños y niñas que reciben dicha cobertura».

Agregó que «no es bueno degradar la institucionalidad del programa de lo contrario al no tener el control pasaría a ser un Plan Social más».

Al ser consultado si considera que la no presentación de la certificación se debe a un mecanismo burocrático respondió que no y que «no existe motivo alguno para la no presentación del certificado escolar en tiempo y forma por parte de los padres, le recuerdo que en los últimos años ANSES simplifico y agilizó los procesos para la presentación de información, presentando los certificados a través de internet APP de ANSES le permite no concurrir a las oficinas».

Vale aclarar que, ante las críticas recibidas, el titular del organismo a nivel nacional Alejandro Vanoli, debió salir a aclarar que «el requisito de presentación del certificado de escolaridad para el cobro de la Ayuda Escolar no se eliminó, sino que se prorrogó su presentación hasta diciembre de este año».