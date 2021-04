Ramírez: “El Gobierno violó derechos y las marchas son consecuencia de ello”

Compartir

El diputado provincial por el PRO-Cambiemos, Enrique “Quique” Ramírez, expresó que “todas las reacciones que tuvo la oposición son consecuencia de las políticas erróneas implementadas por el oficialismo”.

“Dejaron afuera a alrededor de doce mil personas varadas ¿que pretendían? ¿Que nos quedáramos de brazos cruzados esperando a ver cuándo les dejaban entrar? No, iniciamos las acciones judiciales correspondientes para que esos formoseños vuelvan a estar en sus casas, con sus familias, para que vuelvan a tener un plato de comida, y no sigan abandonados a la vera de la ruta soportando las inclemencias del tiempo”, manifestó.

El Diputado aseguró que “si el oficialismo piensa que después de haber violado sistemáticamente los derechos humanos nos íbamos a quedar de brazos cruzados, están totalmente equivocados. No vamos a hacer oídos sordos ni miraremos para otro lado, como ellos hicieron ante los hechos ocurridos en la zona oeste de nuestra provincia, cuando se separaron a niños recién nacidos del cuidado de sus padres, o cuando ocurren casos como el de Zunilda Gómez, quien perdió un embarazo en un centro de aislamiento , a raíz de la inacción por parte de las personas que debían protegerla, o como el caso de Mauro Rubén Ledesma, quien ante la desesperación por ingresar a la provincia falleció en las aguas del Río Bermejo o todo lo sucedido en los centros de aislamientos y detención, o el caso de cientos de personas pertenecientes al sector privado que hasta el día de hoy no les permiten trabajar”.

“Haremos mil marchas más si son necesarias, si se continúan violando derechos humanos, haremos lo que tengamos que hacer para que no se avasalle el estado de derecho”, aseveró.

Asimismo indicó que “el oficialismo se encuentra gobernando la provincia de Formosa ya hace 25 años, sin embargo siguen ocurriendo situaciones que no se pueden permitir ni pasar por alto, tal como la muerte por desnutrición de niños, la ausencia de médicos en el interior de la provincia o la carencia de agua potable en la mayoría de las localidades del interior. Ellos deben hacerse responsable de sus 25 años de gobierno y dejar de hacernos creer que se están haciendo bien las cosas”.

“Los fallos de los Juzgados Federales de Formosa, de la Cámara Federal de Resistencia, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de AMNISTIA Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su conjunto, nos dan la razón una y otra vez respecto a la violación de derechos humanos que viene ocurriendo sistemáticamente en el suelo formoseño”, señaló.

Y continuó: “El oficialismo es responsable de dichas violaciones y el pueblo formoseño lo sabe y le hará responsable de todo esto que viene sucediendo”.

Ramírez, expuso que “la gente que acude a las marchas lo hace para reclamar respeto por los derechos de los formoseños, para que se respete el trabajo, para que les brinden soluciones, para que mediante protocolos inicien actividades privadas que fueron cerradas hace ya más de un año, que se avance en la apertura de todas las actividades, como lo hizo ya el resto del país”.

“El Gobierno piensa que por tener el menor número de contagios es gracias a sus políticas sanitarias, pero eso es un logro de los formoseños, quienes mediante la utilización de barbijos y manteniendo las distancias exigidas aprendimos a cuidarnos”, cerró el legislador.

