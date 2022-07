Ramírez: «Estamos trabajando desde la oposición para ser una opción electoral el año que viene»

Compartir

El diputado provincial, Enrique Ramírez en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de cómo están trabajando para el 2023 y aseguró que “creo que nosotros tendremos una chance porque (Gildo) Insfrán está realmente desgastado, la gente esta cansada de las decisiones que viene tomando hace mucho tiempo».

Ramírez comenzó diciendo «lo mas importante que tenemos es el compromiso con los ciudadanos, además de construir un plan para sacar a Argentina de donde esta».

«Hace años que venimos teniendo problemas. Me parece que es necesario que las personas que quieren postularse para ser presidentes deben tener un plan concreto para cada sector y hablo de la inflación, producción, energía, generación de puestos de empleo. Cada uno de nosotros que participamos de un espacio político tenemos la obligación de tener ese plan en cada uno de los puntos antes señalados», acotó.

«Horacio (Rodríguez Larreta), no es la excepción y quiere ser presidente de la Nación, aun él no lo ha dicho, pero es una persona capacitada y es alguien que puede llegar a ser Presidente, es por ello que hace estas convocatorias a todos los diputados del interior para contarnos que es lo que esta haciendo y que es lo que él piensa», manifestó.

«Yo fui a decirle que Formosa tiene mucho para dar en ganadería y en un montón de otras cuestiones. Nosotros fuimos a hacer eso y hay que decir que cada vez que nos convocan tratamos de estar cobre todos llevando las inquietudes de los formoseños», señaló.

2023

Asimismo, explicó «estamos trabajando con una propuesta provincial para que la gente nos acompañe en las elecciones. Creo que nosotros tendremos una chance porque (Gildo) Insfrán está realmente desgastado, la gente esta cansada de las decisiones que viene tomando hace mucho tiempo».

«Nosotros estamos trabajando desde la oposición para ser una opción electoral el año que viene», cerró.

