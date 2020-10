Ramírez le pidió a la Fiscal de Estado que “no desnaturalice la realidad”

Compartir

A través de un comunicado de prensa, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Enrique Ramírez cruzó a la Fiscal de Estado Dra. Stella Maris Zabala de Copes recalcándole que “absolutamente nadie pidió, ni autorizó que los varados ingresen sin hacerse el hisopado correspondiente y observando todas y cada una de las normas sanitarias preventivas del Covid 19, como lo hace ver usted”.

Y continuó: “ni los Jueces en sus sentencias, ni los abogados en sus escritos, ni los varados, ni la oposición, absolutamente nadie de la sociedad pidió que entren sin cumplir las normas sanitarias de prevención del Covid-19, me parece importante decir esto porque quien ocupa un cargo tan significativo no puede andar diciendo lo contrario, porque está faltando a la verdad”.

Seguidamente el legislador lanzó: “decir que se les va a iniciar acciones legales si aparecen nuevos brotes del virus tras su ingreso, es mínimamente demencial, porque con ese criterio estarían autorizados a iniciar acciones legales contra la Provincia todos los formoseños por las personas que se contagiaron en el Juan Pablo II”. “Es importarte recordarle a la Fiscal que el primer caso positivo registrado en la provincia fue por exclusiva responsabilidad del Estado, y que se dio al ingresar una médica contratada por la provincia, que luego contagió a los contactos estrechos en el establecimiento donde cumplía la cuarentena, donde por lo visto las autoridades no cumplieron eficientemente con los recaudos, poniendo así en riesgo la salud de decenas de personas”, le recordó.

Insistió Ramírez que respetar los derechos y garantías establecidos en la Constitución no es una opción, sino una obligación; y que “esta situación ya está entrando al octavo mes, hubo tiempo suficiente para preverla. Crear más incertidumbre, angustia y desazón en estas personas y sus familias la verdad que no ayuda en nada a resolver la situación”.

“Es importante que no se desnaturalice la realidad y que todos trabajemos juntos para que los varados puedan ingresar cumpliendo todos los recaudos sanitarios”, culminó Ramírez.