Ramón Fernández le dio la victoria a O’higgins ante Colo Colo

Los celestes jugaron a un alto nivel y anularon en todos los sectores de la cancha al Cacique. Los tres puntos son una bocanada de oxígeno importante para sostener el proyecto de Graff. El formoseño Ramón Fernández marcó el único tanto del juego.

Lo anunciaron en la previa. Iban a ir al Monumental a ganar, a conseguir los tres puntos y lo hicieron. La tarde de este miércoles, por la décima fecha del Torneo Nacional, la obligación era celeste y se sintieron cómodos ante un rival que anularon. A Colo-Colo, en su mejor exhibición de fútbol desde que comenzó a temporada, no lo dejó hacer nada. Los blancos corrían tras el balón puesto que la administración de éste, siempre fue bien elaborada por O’Higgins.

De ahí la alegría que mostró el DT Patricio Graff, ya que como dijo tras el encuentro, “hoy quedó demostrado que en el fútbol hay que correr, y más con la idea que tenemos nosotros, con la intensidad como base”.

En todas las líneas, el “Capo de Provincia” fue un equipo superior a su rival. Desde el comienzo, dejó en claro que no iba a ser un espectador del juego del Cacique, y con altos rendimientos individuales, se puso en ventaja para, desde la media hora de juego, llevar el partido para su molino.

En los 28’, el uruguayo Facundo Castro desbordó la marca de Ronald de la Fuente por la derecha, centró al segundo palo, y ahí apareció un destapado Ramón Fernández(figura de la cancha), que de voleo definió ante la nula resistencia de Miguel Pinto.

Un golazo, sin duda, que puso justicia por lo que pasaba hasta ese instante en la cancha. Es más, tras el descanso, el partido no varió mucho, más cuando O’Higgins seguía corriendo y apretando a los blancos.

En el complemento, el cuadro celeste pudo matar mucho antes, y no sufrir sobre la hora. José Luis Muñoz tuvo dos oportunidades para colocar el 0-2, pero erró en los 55’ y 57’.

Lo mismo en los 68’, cuando nuevamente perdieron una ocasión increíble en el pórtico de Miguel Pinto.

A la postre, un triunfo que a O’Higgins le sirve mucho, ya que no festejaba desde febrero y ahora con otros aires recibirá a Everton el domingo a las 18.30 horas en el estadio El Teniente.