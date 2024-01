Rápido y coordinado trabajo de la Policía de Formosa ante el temporal que azotó a la Capital

El jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa, el comisario inspector Sergio Almirón, brindó detalles de las tareas realizadas para dar respuesta a los daños que dejó el temporal que azotó a la ciudad capital el miércoles a la tarde.

“Una vez que el ciudadano nos pide ayuda y nos pone en conocimiento de la situación a través del 911, se registra y se actúa de manera coordinada con el personal que corresponda, así sea de bombero, de comisaría, de zona y de REFSA”, inició.

“En esta oportunidad por la cantidad de requerimientos las cuadrillas no daban abasto, ya que ante la emergencia, el personal del 911 recibió muchos llamados y se fueron derivando las cuadrillas de trabajo acompañando en la mayoría de los casos al personal de REFSA y colaborando con los cortes de ramas y demás, para liberar el tránsito automotor”, comentó y resaltó que siempre se trabajó “manteniendo la seguridad”.

Informó que “también se registraron voladuras de techos, lo que llevó a que distintas unidades de intervención requieran de la utilización de diferentes elementos logísticos para poder dar respuestas a la comunidad”.

Si bien aclaró que muchas necesidades ya fueron solucionadas, recordó que aún hay casos que no pudieron ser resueltos, porque primeramente se está trabajando en los que son considerados prioritarios.

“Hubo árboles que cayeron sobre domicilios y otros que obstaculizan la circulación vehicular, pero que no revisten peligro, entonces, en forma coordinada con el Comando y las comisarias jurisdiccionales, se realizó una evaluación y se determinaron las situaciones da prioridad, dando respuesta a las que presentan más riesgos”, añadió.

Debido a que no estamos acostumbrados a temporales de tal magnitud, el comisario inspector Almirón, explicó a la comunidad que “estas situaciones de vientos muy fuertes generan un peligro para las personas, ya que suelen volar chapas, tapas de tanques, caerse árboles, ramas y todo ello les puede lastimar” por lo tanto “les aconsejo que se resguarden hasta que pase el peligro”.

Para cerrar, afirmó que “dentro del área capital no tuvimos que lamentar víctimas por hechos de electrocución o por caída de estructuras” y agradeció “la comprensión de las familias que sufrieron daños y que entienden que no se puede dar de manera inmediata respuesta a todos los hechos, sino que primero están aquellos que son prioridades para evitar riesgos mayores”.