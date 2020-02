Real Madrid derrotó en el clásico al Atlético

Compartir

Linkedin Print

El Real Madrid hilvanó su octavo triunfo de forma consecutiva en el clásico de la ciudad ante el Atlético y se perpetuó como líder de la liga española: venció 1-0 en el estadio Santiago Bernabéu con el tanto de Karim Benzema.

En un encuentro en el que no sobraron las situaciones de gol, los dirigidos por Zinedine Zidane dieron el golpe cuando promediaba la etapa complementaria tras una buena combinación entre Vinicius Jr. y Ferland Mendy, quien asistió a su compatriota adentro del área para facturar el 1-0 que sería definitivo. Con este grito, el Gato llegó a las 13 conquistas y quedó a una sola del máximo artillero del certamen, Lionel Messi.

El Madrid, que se prepara para afrontar los octavos de final de la Champions League contra el Manchester City (la ida será el 26 de febrero en España), le sacó una diferencia de 6 puntos a su escolta Barcelona, que mañana recibirá al Levante (13°) sobre el cierre de la fecha 22. Es arrollador el andar de los de Zizou, que apenas cayeron en una ocasión en lo que va de la temporada (fue como local ante Mallorca por la novena jornada).

Los conducidos por Diego Simeone hicieron un digno papel en la primera mitad pero parecieron quedarse sin armas ni ideas cuando estuvieron en desventaja. Su anemia ofensiva fue notoria y pese a haber movido el banco de suplentes, el entrenador argentino no consiguió darle la vuelta a la historia.

Este resultado adverso significó otro duro golpe para los Colchoneros, que ya habían perdido la Supercopa de España con el Real a principios de año y venían de ser eliminados -inesperadamente- de los 16avos de final de la Copa del Rey en manos del Cultural Leonesa, de la tercera división.

El cuadro comandado por el Cholo no solamente quedó a 13 unidades de distancia de su acérrimo rival sino que podría caer a la séptima colocación de la tabla (fuera de la zona de clasificación a las copas internacionales) si triunfan en esta jornada la Real Sociedad (visita mañana al Leganés) y el Valencia (recibe hoy al Celta de Vigo). El Atlético tratará de cortar la crisis el próximo sábado en el Wanda Metropolitano, cuando reciba al Granada.