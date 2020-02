Reclamaron justicia por Fernando Báez Sosa y por víctimas formoseñas

Compartir

Bajo la consigna «justicia por Fernando», el joven que fue asesinado hace un mes en Villa Gesell por un grupo de rugbiers, ayer se realizaron marchas en simultáneo en todo el país y en Formosa la movilización se concentró en la Plaza San Martín donde padres, familiares y seres queridos de víctimas formoseñas también pidieron justicia por esos casos y que no queden en el olvido.

Pese al mal tiempo y la jornada nublada de a poco fueron llegando vecinos con pancartas, carteles, remeras, globos y también distintas organizaciones desde las que coincidieron en el pedido de justicia y que los casos como el de Jonathan Lezcano, Sofía Puyó y los demás no queden impunes.

Asimismo integrantes de la asociación «Unidos por el Dolor» como Alberto Gauna participaron de la movilización en Buenos Aires que fue multitudinaria en las afueras del Congreso de la Nación.

En la marcha en la plaza central de la ciudad de Formosa hubo vecinos muy conmovidos y también integrantes de asociaciones que aprovecharon para alzar la voz y recordar la gran cantidad de casos de crímenes que ocurrieron en la provincia y que continúan con sus culpables libres.

Algunos vecinos fueron con carteles que rezaban «justicia por Fernando y por las víctimas de Formosa», y se mostraron emocionados ya que en la mayoría de los casos son jóvenes a los que les truncaron la vida.

«Como madre esto me movilizó muchísimo, uno a veces sufre por la pérdida de una mascota, no quiero ni pensar lo que se debe sentir que te arrebaten un hijo tan salvajemente, es muy doloroso y el único pequeño consuelo que se puede tener es justica, los jueces argentinos se deben hacer eco de esto y marcar un precedente, estas cosas no pueden seguir ocurriendo nunca más», dijo Isabel, una vecina que participó de la marcha.

De la misma forma Susana López, madre de Lezcano en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló respecto a cómo avanza la causa que investiga el crimen de su hijo y por el que solo hay una persona detenida.

«Mi abogado el doctor Pezzolano me informó que fue a profundizar la investigación, que el juez ordenó pruebas varias testimoniales, pruebas técnicas, además se está haciendo la pericia criminológica llevada adelante por un perito muy importante a nivel nacional, luego de todas estas pruebas mi abogado va a pedir la reconstrucción del hecho, todo esto se va a hacer y si Dios quiere y el juez cumple con todo lo que dice vamos a ir bien y se va a hacer justicia por la memoria de mi hijo y estos asesinos van a cumplir su castigo y van a ir presos», dijo optimista.

«La causa está más encaminada y espero que siga así, que el juez cumpla porque necesitamos justicia, no solo yo sino que la gente que sigue este caso necesita que se haga justicia por él, que estos asesinos paguen por lo que le hicieron a Jonathan», reclamó.

«La marcha en la Plaza San Martín es por Fernando y por todas las victimas que hay en Formosa y en todos lados por las que no se hace justicia, vamos a pedir por todos, no tenemos que olvidarnos y tenemos que unirnos y juntos pedir justicia por todos estos casos tan lamentables», señaló.

«Muchas familias que perdieron a sus seres queridos vinieron a participar, también otras que no saben dónde están sus familiares si vivos o muertos, lo de Fernando es como una bandera pero se reclama por todos los casos y pedimos por más justicia, que ya no maten a nuestros seres queridos, esa va a ser la bandera de esta marcha», recalcó.

Asimismo aseguró que «nuestra lucha es que este año sea la condena para que estos asesinos ya no estén libres por las calles apeligrando a otros chicos, a otras personas, estos son asesinos, monstruos, mataron una vez y lo pueden volver a hacer, queremos que este año se haga el juicio oral».

Asimismo Horacio Puyó, padre de Sofía, otra joven formoseña que falleció en un accidente de tránsito y por la que aún no hay ningún detenido habló sobre la movilización.

«Todos los de Unidos por el Dolor participamos de la marcha por Fernando y para pedir también por nuestros hijos, el dolor nos une a todos porque sabemos lo que es pasar por esto. Es tan absurdo que un chico lleno de vida tenga que morir por el antojo de alguien y más absurdo aún es que la justicia, los administradores de justicia no se cuestionen de porqué ante cada caso así hay que hacer una marcha, veo los canales de otros países y los ficales, jueces, detectives por su cuenta cumplen con su trabajo, ahí no existen prácticamente las marchas porque la justicia funciona, acá proveyendo de todos los elementos todo sigue igual», lamentó.

«El asesino de mi hija está en Buenos Aires y ostenta todo lo que hace, nadie recuerda que en algún momento haya salido consternado a declarar por el fallecimiento de mi hija y eso que era su ‘amiga'», aseveró.

También dijo que en la causa «estamos en el proceso, coordinando pruebas, pero todo es lento, el argumento es que los juzgados están abarrotados pero qué culpa tenemos nosotros, con mi causa tienen pruebas abundantes como para aplicar el doble de pena pero ahí estamos al antojo de la justicia, vamos a ver si se cierra ahora para marzo-abril porque después en julio otra vez está la feria judicial y así se va estirando. De mi parte voy a hacer lo imposible para que este hombre vaya preso que es donde tiene que estar».

«Estamos viendo que el informe del perito y demás, hay mucha burocracia por eso es que se hacen marchas, cómo puede ser que para cada caso la gente tenga que hacer marcha, ya se hizo algo habitual, los funcionarios ni los jueces, ninguno se cuestiona esto y es increíble», expresó.

Asimismo se refirió a los años que piden para el acusado. «Nosotros vamos por más, la causa tiene dos agravantes que son exceso de velocidad y exceso de alcohol, para una causa así tienen que darle 6 años, lo que implica de cumplimiento efectivo 3, 4 o 5 años, pero nosotros vamos por el doble porque fue intencional y está demostrado con la falta de empatía que mostró tanto antes con el temor que tuvo, durante el hecho y ahora, yo lo estoy mostrando de manera constante y lo presento en el juzgado, hasta si se quiere es una burla decir ‘mira lo bien que estoy, a mí no me pasa nada'», dijo criticando al único acusado por el hecho.

«Nosotros éramos una familia que compartía todos los días, con felicidad, una familia organizada sin ningún tipo de problemas, y esto nos arruinó la vida, es terrible, todos los proyectos que tengo y que sigo haciendo para estar fuerte y activo nada de eso tiene sentido, el daño colateral que ocasionan estos hechos es tremendo, con el caso de este chico Fernando por ejemplo con qué necesidad hacerlo y suceden porque no hay condenas ejemplares, si acá hay una condena ejemplar van a pensar dos veces antes de hacer algo así, pero no hay condena», lamentó.