Se realizó multitudinaria marcha al Congreso para exigir justicia por el crimen de Fernando Báez Sosa

Convocada por la familia de Fernando Báez Sosa, una multitud marchó ayer al Congreso a un mes del asesinato de del joven en manos de un grupo de rugbiers en la localidad bonaerense de Villa Gesell.

Desde horas antes de las 18, horario oficial de la convocatoria, miles de personas comenzaron a copar las inmediaciones del palacio legislativo para exigir justicia por el joven, quien fue asesinado un día como ayer hace un mes.

La movilización fue encabezada por los padres del joven, y entre la gente se pudo ver al abogado Fernando Burlando, quien representa a los familiares de Báez Sosa. También hubo réplicas en distintos puntos del país, incluyendo una misa frente al boliche Le Brique, lugar donde comenzó la pelea que culminó con el crimen.

Por otra parte, en las redes sociales comenzaron a organizarse concentraciones de argentinos en España, Uruguay y Paraguay, entre otros países.

«La violencia es un flagelo que arrasa y destruye sin distinción alguna. No hay religión, clase social, nacionalidad, raza o edad que la frene. Por eso queremos decir basta de violencia con energía y decisión, para que se escuche en cada rincón de la Argentina», expresó la familia de Fernando.

«Pido que no haya nunca más otro Fernando, porque esto que le hicieron no se lo merece nadie, no se lo deseo a nadie, basta de tanta violencia, yo no voy a recuperar más a mi hijo, pero que se haga justicia y no exista otro más», expuso Graciela, la mamá del joven asesinado por el grupo de rugbiers de Zárate.

En tanto, la ceremonia religiosa que se desarrolló en el lugar del crimen fue presidida por el obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Gabriel Mestre, para pedir por «su eterno descanso» y por «justicia».

La ceremonia religiosa comenzó desde las 19:00 en Avenida 3, entre Buenos Aires y Paseo 102, frente al boliche Le Brique, en Villa Gesell.

«En primer lugar, vamos a pedir por el eterno descanso de Fernando, que es un acto de fe tradicional profunda, y pedir por el don del consuelo de su mamá y su papá, su novia, sus amigos y el resto de sus familiares, que también es una obra de misericordia común de la Iglesia», señaló el obispo.

La Diócesis marplatense indicó en un comunicado que «la parroquia de Villa Gesell invita a la comunidad en general a la misa en memoria de Fernando que presidirá el obispo «.