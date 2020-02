Dengue: confirmaron oficialmente que los casos en Formosa ya ascienden a 106

Compartir

De acuerdo al parte epidemiológico de la semana del 7 al 14 de febrero que fue emitido ayer, se registraron 106 casos positivos de dengue en Formosa. Se habían notificado 278 casos sospechosos.

Del total, 48 son importados y 58 autóctonos.

La ciudad de Formosa con 63 casos y Clorinda con 31 son las que presentan más casos y se registraron casos aislados e importados en las localidades de Laguna Naineck, Laguna Blanca, Gran Guardia, Ingeniero Juárez, El Potrillo, Villa 213, General Güemes, Riacho He-Hé.

En Capital, los barrios más afectados son República Argentina, Eva Perón, Simón Bolívar, 20 de Julio, San Francisco, Don Bosco y centro.

El serotipo detectado es el DEN-4.

Es más frecuente en el sexo femenino (58%), en edad de 25 a 44 años.

Los datos fueron obtenidos del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo Perón” de Formosa y confirmados por el médico Mario Romero Bruno, a cargo de la Dirección de Epidemiología.

Rubén Díaz

Rubén Díaz, Director de Prevención Sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la gran cantidad de casos de dengue que hay en Formosa

«Ternemos en Formosa 278 notificaciones de casos sospechosos de los cuales 106 son positivos y el 45% son importados, el resto son autóctonos lo que quiere decir que seguimos teniendo circulación, estamos trabajando día a día con la brigada sanitaria en todo lo que es prevención, además concientizando al vecino, yendo a todas las localidades tanto de capital como del interior provincial», explicó.

Asimismo reconoció que pese al avance de casos, mucha gente sigue sin tomar conciencia sobre la gravedad de la situación. «Venimos trabajando desde hace más de 10 años y estos últimos tiempos desde noviembre estamos relanzando, fortaleciendo todas las acciones, también los medios van promocionando día a día pero lamentablemente tenemos muy poca adhesión de la gente. Lo importante es la eliminación de los reservorios, si lo hacemos no vamos a tener mosquitos y eso va a cuidar a que podamos seguir trabajando en la prevención de esto», expresó.

«El cruzamiento de otro serotipo puede causar dengue grave, lo importante en esto es que si no tenemos reservorio, lugares donde se pueda criar el mosquito no vamos a tener dengue, con eso vamos a avanzar mucho, utilizando repelente en los lugares que no son habitúes no se nos debería acercar ningún mosquito. Hoy lamentablemente las personas que mis compañeros visitan y demás no usan repelente, la mayoría reconoce que fue a Asunción y no usó repelente, algunas personas se quieren enojar con los chicos cuando lo quieren ayudar, y si en esto no luchamos entre todos no vamos a poder contener», aseguró.

«Hay muchos vecinos que no nos permiten ingresar pero tampoco reciben la información del compañero brigadista que es la eliminación del reservorio, buscar un posible recipiente y colocarse repelente que son las medidas más preventivas para protegernos», señaló.

Julián Bibolini

De la misma forma el doctor Julián Bibolini, médico infectólogo habló sobre los casos.

«Ahora se ha superado los 100 casos, hay 106 confirmados por los laboratorios que pasaron por todas las medidas, se solicitaron segundas muestras, pasaron una serie de protocolos y se llegaron a estos 106 casos, quizás algunos quedarán como sospechosos así que los casos podrían ser más pero los confirmados por ahora son 106», dijo.

«La población general debe saber que ya hay casos significativos en Formosa y la mayoría están limitados tanto en Formosa como en Clorinda, un 60% más o menos en Formosa y el resto en Clorinda, en las otras localidades del interior muy pocos, son casos más puntuales relacionados con viajes. En capital los barrios más afectados son algunos de Circuito Cinco como por ejemplo el República Argentina, acá en el centro también y en el Don Bosco lo que no significa que por haber más casos ahí no hay en otros barrios, hay que asumir que el virus está dando vueltas por ahí y se deben tomar todas las precauciones necesarias ante la aparición del mosquito más con estas lluvias que vienen muy bien en la crianza del mosquito, si uno quisiera criar mosquitos este tiempo es ideal por la temperatura y las lluvias».

«Si todos en conjunto limpiamos nuestros domicilios y eliminamos criaderos, hay muchas posibilidades de que el impacto de estos casos se disminuya», destacó.

Respecto a porqué ocurre esto de la poca concientización, señaló que «es la cultura de Latinoamérica por ahí de no tener esa precaución, culturalmente medio que hay que obligar a la gente, eso dificulta que el vecino pueda hacerlo periódicamente y evitar ya que si el mosquito está es porque en algún lugar nació y este es un mosquito intradomiciliario, no es que le podemos echar la culpa al monte, estos mosquitos no viven ahí, están entre nosotros y si eso ocurre es porque nosotros no tomamos las medidas, no hacemos lo necesario para evitar criaderos, si hoy hubiese estado controlada la crianza del mosquito, quizás el impacto hubiese sido menor».

«Como ya sabemos que hay muchos casos en Formosa lo que queremos es estimular a las personas a protegerse contra la picadura del mosquito, sabemos que hay dengue y por lo tanto debemos evitar la picadura del mosquito usando repelente, mangas largas, mosquiteros, tela mosquera, aire acondicionado, hay que evitar que a uno lo porque el mosquito», recordó.

«Aquel que ya tenga síntomas como fiebre no debe automedicarse y debe consultar al médico, no deben esperar y una vez que consultan hay que hacer un seguimiento de 3 o 4 veces de visitas al médico con o sin laboratorio depende de la situación», aclaró.

«El miedo no sirve en esto, no hay que esperar a tener miedo porque está relacionado a actuar con pánico y eso perjudica el accionar normal de cualquier situación, el pánico no sirve, la gente no se debe asustar, hubo otros años donde también hubo dengue, el problema ahora es que es otro serotipo y la susceptibilidad de la población es más amplia, se ha visto que tener dengue más de una vez los hace más propensos a tener dengue grave por lo tanto deben tener cuidado, hay que ser más precavidos y protegerse aún más», señaló.

La citronela «es un repente que repele el mosquito, no lo mata al igual que otros repelente, algunos duran más y otros menos, en general cada 3 horas sería lo ideal de colocarse el repelente más aún en los horarios pico donde el mosquito más se moviliza que es en la mañana y en la tarde, pero el resto del día también sale a alimentarse, la hembra tiene que absorber proteínas para poner los huevos y esa proteína está en la sangre por eso se alimenta de ahí».

«La gente debe tener repelente a mano y usarlo en cada ocasión, de esa manera se evitarían más infectados», finalizó.