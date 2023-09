Red Bull campeón de constructores con la victoria de Max Verstappen en Japón

El equipo Red Bull, gracias a la victoria del neerlandés Max Verstappen en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, logró certificar su sexto título de constructores, el segundo de forma consecutiva, en una temporada en la que han logrado ganar 15 de las 16 carreras disputadas hasta la fecha.

Trece de ellas logradas por un Max Verstappen, que iguala así el récord de más triunfos en una temporada que habían logrado previamente dos alemanes. Michael Schumacher con Ferrari en 2004 y Sebastian Vettel, también con Red Bull, en 2013.

Eso sí, con menos carreras disputadas por año. En 2004 se disputaron 18 carreras y en 2013, 19; mientras que en este 2023 se correrán 22, una menos de las previstas por la cancelación a última hora del Gran Premio de la Emilia Romaña debido a las inundaciones que coincidieron con la disputa del mismo.

Las otras dos victorias de Red Bull está temporada llevan la firma del mexicano Sergio Pérez, en Arabia Saudí y Azerbaiyán, la segunda y cuarta carrera de un campeonato que ya tiene dueño en la clasificación de constructores y que en Catar podría tenerlo también en el de pilotos, con Max Verstappen acariciando su tercer título de forma consecutiva ya que solo necesita ser sexto en la carrera a esprint.

Por el momento, el equipo austríaco ya puede celebrar que por segundo año consecutivo son el mejor de la parrilla, gracias a los 623 puntos que han logrado, más del doble que su más inmediato perseguidor, Mercedes (307). Por detrás, Ferrari con 283 y Aston Martin con 221. Un dominio abrumador.

El de este 2023 es el sexto campeonato de constructores de Red Bull, tras los cuatro logrados entre 2010 y 2013 con Sebastian Vettel venciendo también el de pilotos, y el cosechado en 2022.

Checo Pérez y su mal día

Ante los micrófonos de ESPN, Checo Pérez comentó. “Tenía el auto dañado y era complicado en la curva rápida pasarle y en la lenta no tuve espacio, no tuve más que tocar a Magnussen y fue totalmente mi culpa”.

Checo señaló que no se sintió cómodo desde el inicio y junto a su equipo de mecánicos e ingenieros no leyeron bien las condiciones de la pista.

“No calculamos bien la temperatura. Calculamos mal la temperatura y no tuve nada de tracción al inicio de la carrera y en la primera curva me hizo sándwich Carlos Sainz y Lewis Hamilton y me quedé en medio”, expuso.

Checo celebró que Max Verstappen pudiera obtener la victoria y se sumaran los resultados que requería la escudería austriaca para lograr el bicampeonato en el campeonato mundial de constructores.

“Sí, es un día bueno para el equipo, no tan bueno para mí y buen día para consolidar el campeonato de constructores y ganar ese campeonato”, declaró.