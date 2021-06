Red de tráfico de pornografía infantil: allanaron un domicilio del B°2 de Abril y detuvieron a un hombre

Compartir

Linkedin Print

En el marco de un operativo internacional llamado “Luz de Infancia”, mediante el cual se persigue el delito vinculado a la pedofilia y la pornografía infantil, se realizó un allanamiento en la ciudad de Formosa, en un domicilio ubicado en el barrio 2 de Abril donde se detuvo a un adulto joven y se secuestraron una gran cantidad de equipos informáticos y celulares que serán peritados en el marco de la investigación del delito.

Cabe señalar que allanamientos similares se realizaron en otras provincias de la región con el fin de destapar una red de pornografía infantil que opera a nivel internacional.

En ese sentido la Fiscalía N°4, a cargo de la doctora Natalia Tafetani, quien comandó el allanamiento, habló con el Grupo de Medios TVO sobre el procedimiento.

“En Formosa hemos llevado a cabo un allanamiento de acuerdo a los informes que recibimos, en total son 75 allanamientos a lo largo de todo el país en distintas provincias de la Argentina, y en distintas ciudades, es una investigación que se originó en la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil que es la sede de la organización internacional para detectar todo lo que es pornografía infantil, en estos casos que es el Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados que tiene su sede en Estados Unidos”, explicó.

Detalló además que “alrededor del mes de marzo se ha recibido en la agencia de Buenos Aires la información de que se detectó una red de tráfico de pornografía infantil donde teníamos 75 personas involucradas. A través de una organización y de distintas reuniones que hemos llevado a cabo vía online por la distancia y la pandemia, hemos podido coordinar el trabajo, hace más o menos un mes y medio estamos trabajando con el comisario Rolón a cargo del departamento de Informaciones de la Policía y hoy era el día determinado para realizar el allanamiento. En la mayor parte del país arrancaron a las 6 de la mañana, nosotros por una limitación procesal tuvimos que arrancar a las 7, al mismo tiempo que se hacían algunos allanamientos a lo largo del país”.

Explicó también que a Formosa “ya nos había llegado el informe completo con esta persona identificada, el titular del IP a través del cual se accede ya nos llega todo completo y lo que hacemos es una tarea de investigación de campo a fin de detectar domicilio y demás. Yo le pedí a su señoría en turno, la doctora Paz, que libre la orden de allanamiento y de detención de la persona que está identificada y se secuestraron gran cantidad de equipos celulares e informáticos que van a ser peritados con posterioridad”.

Aclaró además que “cuando hay hechos aislados de acceso a pornografía infantil la ley castiga la simple tenencia de material pornográfico infantil o de fotos con características sexuales de niños, pero en estos casos cuando tenemos una operación ‘Luz Infantil’ son casos ya de otra magnitud, no son casos aislados, son personas que han tenido interacción entre ellas, que han compartido material por eso el tráfico, de hacer circular este tipo de material y ya cuando vayamos avanzando a lo largo de las pruebas que tenemos que hacer sabremos qué participación tiene cada uno, quién se dedicó a la producción, al simple hecho de compartir, si alguno ha vendido, todo eso iremos sabiendo a lo largo de la investigación en todo el país”.

“Hay un informe que es confidencial aún donde tenemos cuál es la participación de esta persona detenida en Formosa, la cantidad de ingresos que ha tenido en esta red y demás, cuando compulsemos los equipos informáticos con todas las formalidades procesales y las garantías también para el imputado, veremos qué podremos encontrar y corroborar, empezamos un proceso y terminamos con éxito el procedimiento que arrancamos muy temprano en la mañana, estoy en una línea directa donde voy viendo los resultados de los allanamientos de todo el país, estamos en ese trabajo a lo largo del día todavía”, subrayó.

Para finalizar dijo que no se pueden brindar datos del detenido, pero adelantó que “se trata de un adulto joven que tiene trato con niños por el trabajo que realiza, esperemos obtener buenos resultados para el proceso y que no tengamos que encontrar nada muy grave por los niños”.

Compartir

Linkedin Print