Regional NEA: ganaron Capri, Curne, Sixty y Taraguy

Este sábado se disputó en forma completa la quinta jornada del Torneo Regional NEA de Rugby, donde Aranduroga perdió su invicto en la temporada, Taraguy cortó la racha negativa y San Patricio volvió a perder.

Después de un fin de semana de descanso, el Torneo Regional NEA de rugby, primera división, retomó este sábado la actividad con los cuatro partidos correspondientes a la quinta fecha. La ciudad de Corrientes fue epicentro de tres partidos, mientras que el restante se llevó a cabo en Posadas.

En el partido destacado de la jornada, en Santa Ana, Aranduroga cedió su invicto en la temporada al caer de local ante Curne de Resistencia por un ajustado 17 a 15. Las «cebras» venían de ganar en las cuatro presentaciones anteriores, y no pudieron extender su buen presente ante los «canarios» que se llevaron un duelo clave de Corrientes.

En tanto que Taraguy pudo poner fin a la racha negativa, y pudieron festejar tras tres derrotas consecutivas al derrotar en su estadio al duro Aguará de Formosa por 23 a 15, para comenzar a escalar posiciones. Mientras que San Patricio sumó su quinta caída en fila, al caer en su cancha ante Sixty de Resistencia por 38 a 19. En Misiones, Capri logró un triunfo con polemica en el final ante Regatas Resistencia por un agónico 21 a 19.

Las «cebras»

perdieron su invicto

Aranduroga y Curne protagonizaron un entretenido primer tiempo con una clara vocación ofensiva, aunque fallaron en la definición de algunas jugadas. En el complemento cayó el nivel, estuvieron lejos de las zonas de anotación y, sobre el final, un par de malas decisiones en el equipo local posibilitaron que Curne se adelante en el terreno y con un penal convertido a los 38 minutos por Genaro Carrió se llevó el triunfo.

El conjunto correntino ganó toda la tarde el line y eso le permitió tener una plataforma segura para iniciar los ataques que, sin embargo, no terminaron de concretarse por la buena defensa del rival y por las propias imprecisiones en el manejo de la pelota.

En el arranque del partido, Aranduroga se instaló en campo rival y consiguió la primera ventaja. Al minuto de juego, Enzo González probó sin puntería un drop, pero a los 8 llegó el try. Un scrum favorable a 5 metros del ingoal contrario le permitió al octavo Matías Gómez Vara levantarse y aprovechar el lado “ciego” para anotar 5 puntos.

Reaccionó Curne, que llevó el juego a campo rival e insistió una y otra vez atacar por todos los sectores. Esa movilidad provocó infracciones de la defensa “cebra” y Carrió aprovechó dos de los tres penales que tuvo para adelantar a su equipo 6 a 5. El marcador se tornó cambiante y el encuentro ganó en emotividad. Enzo González sumó un penal para Aranduroga (8-6). Después de una mala recepción de aire por parte del local, Curne atacó y Matías Ártico apoyó el primer try chaqueño (8-11).

Luego fue el conjunto correntino el que tomó la pelota en el fondo de un line tirado por el rival y sacó un letal contraataque que definió por el otro sector Luciano Páparo, y González aportó la conversión (15-11). El encuentro bajó su intensidad y nivel en el segundo tiempo. Se dividieron la posesión de la pelota y las combinaciones para atacar no aparecieron. Por eso, las situaciones para mover el tanteador fueron escasas.

A los 13 minutos, Carrió anotó un nuevo penal y dejó a su equipo un punto abajo (15-14). Aranduroga intentó alejarse de su terreno, apostó otra vez al line pero no terminó de aprovechar la superioridad en esa formación. Con el control de la pelota y jugando cerca del ingoal chaqueño, se apresuró en algunas jugadas y le permitió al contrario salir del asedio.

Los «cuervos» cortaron

la racha negativa

Taragüy reaccionó en el complemento, superó a Aguará de Formosa 23 a 15 y se reencontró con la victoria en el Torneo Regional NEA de rugby. En su campo, se vio superado durante los 40 minutos iniciales. Falló a la hora de atacar y el rival aprovechó sus pocas situaciones para adelantarse 8 a 3.

En el complemento, el local salió a presionar, mejoró la posesión y buscó constantemente por donde quebrar la defensa formoseña. Por el centro de la cancha, Agustín de la Vega quebró y habilitó a Valentino Fey, que fue frenado con lo justo sobre los palos, pero la recuperó Albornoz y de palomita apoyó el try que con su propia conversión adelantó a Taragüy 13 a 8.

Desde ese momento, se vio lo mejor del Cuervo, que no bajó la intensidad, aumentó la ventaja (18 a 8) pero Aguará no se resignó, consiguió un try a la salida de un scrum y con la conversión quedó tres puntos abajo (18-15). La respuesta de Taragüy fue con una jugada de toda la cancha que terminó con un try de De la Vega.

San Patricio no

puede levantar cabeza

Pese a que tuvo un buen arranque en el partido, San Patricio no pudo sostener su nivel de juego y como local perdió contra Sixty 38 a 19. En el inicio del juego, el equipo correntino se adelantó 7 a 0 y parecía que podía tomar el control del partido, pero no fue así; los delanteros chaqueños fueron muy superiores y a partir de allí llegaron las anotaciones visitantes.

Resultados 5° fecha

Aranduroga 15-17 Curne

Taraguy 23-15 Aguará

San Patricio 19-38 Sixty

Capri 21-19 Regatas

Posiciones

Aranduroga 18 puntos

Sixty 15

Curne 14

Aguará 14

Capri 12

Taraguy 11

Regatas 8

San Patricio 2

Próxima fecha (6°)

Curne vs Taraguy

Aguará vs Aranduroga

Capri vs San Patricio

Sixty vs Regatas

