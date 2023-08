El diputado provincial Rodrigo Vera significó la figura del general José de San Martín en la historia del país y paralelamente habló sobre la situación política actual a nivel nacional.

El legislador provincial expresó: “Rememorar a San Martín es recordar el valor de la soberanía nacional. Hoy somos Patria, Nación por el legado de compatriotas como él, como (Manuel) Belgrano y miles de argentinos que dieron su vida para que seamos un país libre e independiente”.

A continuación, repudió que “actualmente haya ideas tan extranjerizantes donde prácticamente volveremos a ser una colonia en términos monetarios, entregando recursos naturales”.

Por ello, “en una fecha como hoy, es importante recordar el verdadero sentido de lo que significa ser argentino y seguir el ejemplo de grandes hombres como lo fue el general San Martín”.

Respecto del marco político, esbozó: “este candidato (por Javier Milei) fue el más votado en el país, pero no en Formosa y aquí quiero destacar la claridad y madurez de nuestro pueblo para elegir”.

“En las provincias que siempre son los fiscales de la República y que quieren enseñar al resto cómo se debe votar, terminó ganando Milei, quien representa un enorme retroceso de más de 150 años para la Argentina”, lamentó.

Sin embargo, “en nuestro territorio la boleta más votada fue la de Unión por la Patria, que es la del campo nacional y popular, la única que dentro de su proyecto político incluye a provincias como Formosa y a todo su pueblo”.

En tanto, planteó que “si esa opción tuvo tantos votos a nivel nacional es porque la situación no está bien, porque hay problemas por resolver y, a su vez hay que comprender ese malestar de la gente y trabajar juntos para salir adelante”.

En este punto, se advirtió que “casi todas las propuestas (de Milei) van en contra de lo que dice la CN”, de modo que dilucidó que “son medidas para captar la atención de la gente, ganar titulares en los medios y conseguir más votos”.

Categórico, clarificó que “son propuestas que no son posibles con nuestra Constitución, que está hecha no para atar a la gente, sino para cuidarla de este tipos de medidas que han fracasado absolutamente en todo el mundo”.

Relacionado