Remiseros volvieron a cargar contra Uber y aseguran que la situación del sector es «mala»

El presidente de la asociación de remiseros, Hernán Mucherli dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de la situación de los remises y taxis en la provincia y aseguró que “la estamos pasando muy mal”.

Mucherli comenzó diciendo: “el último aumento en las tarifas de taxis y remises lo hemos tenido en el mes de septiembre, el rubro está muy mal por diferentes circunstancias, la estamos pasando muy mal”.

“Desde el mes de diciembre a nosotros lo que nos produjo una merma en los servicios fue la llegada de Uber, esa es una competencia desleal”. Y acotó al respecto, que el Concejo Deliberante no aprobó a Uber, solo aprobó a las aplicaciones. “El problema es que no se cumple el decreto en el que se especifica que si hay un vehículo trabajando para esta aplicación debe tener una serie de requisitos, que nadie tiene en cuenta”.

“La situación con los colectivos nunca fue un detonante para que haya más trabajo para nosotros, si lo que se ve es la gran demanda del moto uber”, explicó.

Asimismo, indicó “tenemos que decir que desde la pandemia ha decaído mucho el sector y hoy en día también, hay cada vez menos remises y taxis, esto se nota mucho. Lo que sí ha crecido es Uber por diferentes circunstancias”.

“Hay que decir que muchos de los trabajadores del volante, trabajan para alguna remisería, pero también están en Uber, para poder compensar un poco la situación económica”, opinó.

Por otra parte cargó duro contra las empresas de remises y aseveró que sí ellos no brindan una propuesta agradable a los trabajadores, “se van a ir extinguiendo cada vez más”, por lo que comentó que “ellos han firmado un convenio con la prestataria de un servicio de aplicación de la provincia de Rosario, aún falta que tenga la aprobación de la Municipalidad de Formosa. Detalló que esta es igual a Uber, porque el usuario irá controlando cuánto le costará el viaje y de esa manera evitar “avivadas que muchas veces dejaron mal al sector”.

Con esta aplicación lo que se busca también es que los remises truchos queden afuera del sistema y si quieren trabajar tendrán que poner en regla sus vehículos.

“Hay un porcentaje de usuarios que siguen utilizando las agencias de remises, pero me parece que hay que tentar más al usuario. Nosotros hemos perdido mucha credibilidad, lo que ha hecho que la gente se vuelque a Uber”, puntualizó por último.