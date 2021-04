Renovaron atenciones de salud en comunidad rural de la zona sureste

Compartir

En la comunidad Km 100, cercana a la localidad de Villa Escolar, los pobladores renovaron sus controles de salud, mediante un nuevo trabajo planificado, llevado adelante de manera conjunta por los equipos del hospital de Villa Escolar y del centro sanitario local.

De esta manera, los vecinos accedieron a consultas y atenciones en distintas especialidades, entrega de medicamentos y leche, aplicación de vacunas, y la difusión de medidas para cuidar la salud en general de niños y adultos.

Entre las atenciones fueron priorizadas las que se hacen a los niños, periódicamente, como el “control del niño sano”, con el objetivo de monitorear su normal crecimiento y desarrollo, a la vez, detectar tempranamente cualquier trastorno o problema de salud.

Dichas consultas comprendieron: controles antropométricos de peso y talla, latidos, frecuencia cardíaca y tensión arterial. Esto fue complementado con evaluaciones psicomotoras, más otros exámenes pediátricos que corresponden a cada etapa infantil.

Del mismo modo, fueron revisados los carnets de vacunación y se aplicaron las dosis de vacunas faltantes para completar los esquemas de niños y adultos. En tal sentido, los vacunadores hicieron hincapié en los más chiquitos, los pacientes con enfermedades crónicas y específicas, las embarazadas y los adultos mayores.

Los adultos fueron destinatarios de variados exámenes destinados a detectar a tiempo factores de riesgo que puedan evolucionar en múltiples enfermedades, principalmente las crónicas no transmisibles como: diabetes, hipertensión y otras cardiovasculares, que pueden ser muy graves si no son controladas y tratadas temprana y adecuadamente.

En tanto, dieron lectura a estudios complementarios, solicitados en atenciones anteriores, tales como Rx, laboratorios y ecografías. Y fueron programados turnos para atenciones en el hospital de Villa Escolar para los pacientes que necesitaban interconsultas con especialistas.

Paralelamente, los profesionales no dejaron de pasar la oportunidad para promover en los vecinos los cuidados que deben mantenerse para prevenir el coronavirus. Así insistieron en el lavado de manos con agua y jabón, uso del alcohol gel, uso del barbijo de manera permanente, distanciamiento social de 2 mts entre las personas y ventilación de la casa de forma diaria.

Salud sexual y

procreación responsable

Por su parte, los obstetras brindaron consejería sobre planificación familiar y procreación responsable, remarcando que estas acciones contribuyen al cuidado de la salud de las mujeres y al bienestar de la familia.

En relación a lo anterior, explicaron la importancia de espaciar los embarazos con la ayuda de los métodos anticonceptivos disponibles de forma gratuita desde la salud pública provincial. Se informó sobre cada uno y se entregaron de acuerdo a la elección y condiciones de salud de cada paciente.

Asimismo, se dieron recomendaciones para prevenir enfermedades de transmisión sexual, a través del uso del preservativo y de la aplicación de vacunas gratuitas que se encuentran incluidas en el calendario de vacunación, tales como la HPV y la vacuna contra la hepatitis B.

Entregas gratuitas

Para concluir, fueron entregados los medicamentos recetados para los tratamientos según las patologías existentes. Y se sumó la entrega de cajas de leche para niños y embarazadas.

