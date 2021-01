Riacho He Hé aportó casi 100 mil huevos caseros a Nutrir en dos meses

Compartir

La diversificación de la producción es otra de las características del PAIPPA y esto se acentúa y se demuestra mediante las distintas producciones que se obtienen. La localidad de Riacho He Hé se afianza como una de las cuencas más relevantes de la producción avícola en la provincia con la demostración de buenas cantidades que son enviadas para este Plan Alimentario Nutrir.

Al respecto el intendente de la localidad de Riacho He He, Rubén Solalinde expresó su satisfacción por este logro de las familias paipperas en su localidad ya que significa la concreción de una nueva opción productiva rentable como un anexo a las producciones que ya tienen de verdeos, hortalizas, cucurbitáceas y una gran variedad de cultivos.

Acotó el Intendente que esto demuestra la capacidad de las familias paipperas que retribuyen la confianza y todo el apoyo que les brinda siempre el Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán .

Seguidamente indicó que este proceso de la producción avicola tiene unos 7 meses y se trabaja en forma conjunta en la comunidad rural organizada ( CRO) que forman parte los diferentes organismos relacionados a la producción, Ministerio de la producción, secretaría de producción municipal, Paippa, Agricultura familiar, Inta, Senasa , Ministerio de la Comunidad, programa Soberanía alimentaria provincial y los frutos están a la vista.

“En ocho semanas enviaron al Plan Nutrir 96.372 huevos caseros, pero a esto se le debe sumar las ventas a los comercios locales, ventas particulares, en ferias, ,.por lo cual estaríamos aproximadamente en una producción en 2 meses de 12.000 docenas que serían unos 144.000 huevos caseros”, valoró por último.

