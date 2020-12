Ricardo Fort tendrá su serie: sus hijos Marta y Felipe autorizaron la realización de El Comandante

Compartir

Linkedin Print

Tras la cesión de los derechos, los productores están realizando un trabajo de investigación exhaustivo sobre la vida y obra del empresario fallecido en 2013.

A pocos días de haberse cumplido siete años de la muerte de Ricardo Fort, se confirmó la noticia más esperada: llega El Comandante, la serie documental que mostrará la excéntrica vida del empresario. Después de años de especulaciones y propuestas que no se concretaron, finalmente sus hijos Marta y Felipe aceptaron ceder los derechos al periodista Eddie Fitte.

Tras la cesión de los derechos los productores están realizando un trabajo de investigación exhaustivo sobre la vida y obra del recordado artista. Este estudio abarca tanto su vida en Argentina como en el exterior, su niñez, su juventud, los sueños de fama, su persecución incansable de la felicidad, su llegada a los medios, su salud, sus amores, su muerte y el icono en el que se convirtió tras la misma.

Para todo esto se contará con los archivos personales de Ricardo: miles de horas de grabación inédita de sus viajes, sus realities, su vida cotidiana, sus excentricidades y documentos personales. Esto se completará con los testimonios de las personas mas importantes de su vida priorizando a quienes nunca hablaron.

Además, hay una lista con mas de 200 personas que pasaron a lo largo de la vida del excéntrico millonario y podrían tener alguna participación en la ficción. La idea principal de toda esta recolección de datos es dar con aquello realmente novedoso y especial que no se vio hasta el momento. Poder ver a Ricardo Fort desde un punto de vista humano y hasta ahora reservado.

El periodista y escritor viene trabajando en un guion hace dos años, idea que había surgido desde su interés para poder llegar en profundidad a una historia que consideraba se centraba en la modernidad y la persecución de la felicidad del artista fallecido en 2013.

Tras encontrarse con el interés de 20/20 Films (productora de Patricio Álvarez Casado) por formar parte del proyecto, decidieron asociarse y hacer una propuesta formal a los herederos de Fort.

El segundo paso por parte de Fitte fue escribir una carta personal a Gustavo Martínez destacando su intención de cuidar la memoria de Ricardo y producir lo que llama como “el documental definitivo”, apelando a la objetividad y la pluralidad de voces con el aval de sus hijos y de quienes más lo quisieron.

En agosto con las aperturas de cuarentena se concretaron las reuniones entre el tutor de los hijos del empresario y la ex jefa de prensa Natalia Roman a quienes les presentaron las primeras ideas. Con el visto bueno de ambos se prosiguió a una reunión con ambos menores presentes para poder discutir el proyecto en detalle.

Cesar Carozza -abogado de la familia Fort- se encargó de asesorar a los menores, acompañar el proceso y redactar los contratos y autorizaciones que finalmente fueron firmados durante los últimos días de noviembre. Con esta firma se da el primer paso a concretar uno de los sueños que Ricardo Fort decreto en vida. El Comandante será la serie documental que ya se encuentra en las primeras etapas de desarrollo

Compartir

Linkedin Print