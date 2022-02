River presentó la ampliación del Monumental

Compartir

Linkedin Print

En el acto, que tuvo como principales oradores a Jorge Brito, Stéfano Di Carlo y Mariano Taratuty y que reunió a importantes personalidades de la vida deportiva del club, River Plate presentó el proyecto de obra de remodelación del estadio Monumental. Será la continuidad de las reformas que ya se hicieron en el campo de juego.

“Entendemos que es un hito y que significa un paso muy importante en la vida institucional del club, es fruto de un proceso muy largo”, dijo Stéfano Di Carlo, secretario general de la entidad Millonaria, quien anticipó que el próximo paso será elevar este proyecto a todos los órganos de gobierno de la institución, comenzado mañana por la Comisión Directiva y pasando quince días después a la asamblea de representantes de socios. La propuesta incluirá la estructura de financiamiento y el alcance en cuanto a plazos y estimaciones generales de la obra.

Luego tomó la palabra el presidente Jorge Brito, quien agradeció la presencia de ídolos de la institución como el entrenador Marcelo Gallardo, el manager Enzo Francescoli, Leonardo Ponzio, Norberto Alonso y Ubaldo Matildo Fillol.

“Es un día muy importante para muchos socios y miembros de la Comunidad Somos River que hoy no pueden venir a la cancha para que puedan venir. También implica tener la tribunas más cerca de los jugadores en el aspecto deportivo. Habrá nuevas butacas acordes a las necesidades actuales ya que las que están hoy fueron colocadas en 1977 y la demanda de nuestros socios es de butacas más cómodas y más modernas”, explicó el mandatario.

Tal como le anticipó Rodolfo D’Onofrio a este sitio en noviembre del año pasado, esta parte de las reformas estarán divididas en dos partes. Se hará foco en la creación de tres de las cuatro tribunas inferiores (estarán en la zona donde actualmente se encuentran las lonas publicitarias): Sívori, Centenario y San Martín.

La Belgrano, en cambio, se realizará en la siguiente fase ya que primero se deberá realizar la mudanza del instituto River Plate, que se podría hacer dentro del club o en un predio pegado, lo que no generaría un prejuicio a los alumnos.

“Tenemos pensado trasladarlo a la calle Sáenz Valiente, que es donde hoy está la Casa River. En ese lugar se hará un colegio moderno, con la luminosidad que se merece. Otra idea es algo que estamos intentando hace tiempo: ir donde será el Polo de la Innovación. Tenemos la esperanza de que la Ciudad nos deje ubicar el instituto. Sino será en esa calle. Queremos un colegio que sea cada vez más de punta, que tenga una adaptación al mundo que se viene, el de la informática”, le explicó en su momento a este sitio Rodolfo D’Onofrio.

También se cumplirá un viejo reclamo de los socios y simpatizantes, como el cambio de las butacas. Primero se avanzará con las que se encuentran ubicadas en las tribunas inferiores y medias. “Haremos algo que no existe en el fútbol argentino: dos túneles que vienen de los vestuarios, haciendo que ambos puedan salir por el centro de la cancha juntos, como ocurre en los estadios europeos”, esbozó Jorge Brito.

La primera parte comenzará, tal como anticipó este medio, a mediados de marzo y concluirá en el lapso de un año (se inaugurará en febrero de 2023). La misma demandará una inversión cercana a los 20 millones de dólares.

En la Centenario media también se crearán 30 nuevos palcos, un restaurante de 700 metros cuadrados con con vista al Barrio River y el Monumental con acceso independiente y un nuevo piso de cocheras (para 227 vehículos y acceso techado peatonal en planta baja hacia el Estadio). Por otra parte, habrá nuevos sanitarios en la San Martín y cocina con vistas al nuevo túnel único, nuevo vestuario de árbitros y control antidoping, se cambiará el sistema de audio y abrá un nuevo departamento médico en la planta baja de la tribuna Centenario.

En la segunda etapa, que también costará unos 20 millones de dólares y tiene fecha prevista para su finalización en julio de 2024, se cerrará el anillo inferior. Con las obras en Belgrano se sumarán 46 palcos a la Sívori media y de este modo se cerrará la circulación del estadio. También se sumarán dos pisos más de estacionamientos (402 nuevas cocheras, completando los cinco niveles de estacionamiento y nuevo puente peatonal en nivel superior, con conexión a nivel de palcos. De este modo podrá albergar 1141 automóviles).

Otro de los cambios importantes que se podrá observar es el cambio en la distribución: el 71% de plateas y 29% de populares (57.722 y 23.278, respectivamente). Tanto detrás del arco de la tribuna Sívori como la Centenario, en la actual baja, más la baja inferior a construir, serán populares. Luego quedarán las plateas bajas laterales, las San Martín y Belgrano y todo el anillo de plateas medias. En el caso de Centenario y Sívori, esas plateas no tendrán conexión con las populares. Además, el número de localidades aumentará en un número cercano a los 9 mil, convirtiéndose en el de mayor capacidad en Sudamérica, con una capacidad para 81 mil espectadores.

En esta parte se cambiará un total de 40.565 butacas, completando la totalidad del Estadio y habrá una nueva zona mixta en planta baja de la tribuna Belgrano.

Financiación

Buena parte del dinero de las obras llegará mediante el naming que tendrá el Monumental (hoy corre con ventaja el Grupo GDN, que tiene a Francisco De Narváez como principal cabeza y posee bajo su órbita a Walmart, Changomas y Punto Mayorista, entre otras empresas, ofreció unos 20 millones de dólares por 7 años para rebautizar la casa de River Plate.

La otra serán de recursos genuinos de la institución, como la preventa de abonos de estos palcos y plateas que se construirán en el corto plazo (estiman recaudar un piso de 30 millones de la moneda estadounidense).

Sorpresa para los hinchas

El presidente Jorge Brito anunció que saldrán a la venta las viejas butacas del Monumental (se instalaron en la década del ‘70). “Se iniciará un proceso para venderlas, dándole prioridad a la gente que tuvo la suerte de vivir muchas experiencias sentados en esas butacas, para que las puedan tener de recuerdo para toda la vida. Le podrán contar a sus nietos todo lo que vivieron ahí sentados”, esbozó.

La vuelta de los recitales

Para cuidar el nuevo césped híbrido (95 por ciento natural y 5 por ciento artificial), el Millonario le exigirá a las empresas que quieran traer a un artista internacional al Antonio Vespucio Liberti que utilicen un cobertor especial, el cual es importado y minimiza los daños sobre el campo de juego.

“No obstante, intentaremos que se hagan en fechas fuera de la época de competencias. Este años es un calendario particular, por el tema del Mundial”, reconoció el principal mandatario en Núñez.

Compartir

Linkedin Print