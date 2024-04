River quiere potenciar su plantel y ya tuvo contacto con un campeón del mundo

A través de Leonardo Ponzio, integrante de la Secretaría Deportiva, el «Millonario» se comunicó con Germán Pezzella para empezar así el operativo retorno del defensor de la albiceleste. El futbolista renovó su contrato con el Betis hace algunos meses pero fijo su claúsula de rescisión en 4 millones de euros.

El dolor por la derrota y la eliminación a manos de Boca todavía duele en el mundo River. Sin embargo, tanto dirigentes, como cuerpo técnico y jugadores buscan dar vuelta rápido la página y ya piensan en la Copa Libertadores y en la Liga Profesional que comienza en algunas semanas.

De hecho, en las últimas horas se supo que Leonardo Ponzio, integrante de la Dirección Deportiva del club, se comunicó con Germán Pezzella para comenzar su proceso de “repatriación” a la institución “Millonaria”.

Cabe destacar que Ponzio y Pezzella mantienen una relación que excede lo meramente futbolístico, son amigos y hasta comparten agente explicó el periodista Germán García Grova.

Hace pocas semanas, el propio Ponzio ya había dado un primer indicio de la posible vuelta de Germán Pezzella. “El mundo River sueña con Pezzella, con un campeón del mundo. Esperaremos“, mencionó en una entrevista con Radio Continental.

Además es importante resaltar que el defensor campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, firmó el 12 de febrero la renovación de su contrato con el Betis, hasta el 30 de junio de 2026, una temporada más de las que tenía firmadas. El equipo verdiblanco pactó con el argentino durante el mercado invernal de fichajes en el que el central rechazó propuestas de Francia, Portugal y Arabia.

Un detalle no menor, es que Pezzella y el Betis acordaron bajar la claúsula de rescision de su contrato de 50 millones de euros a tan solo 4 millones de euros. Una suma que la institución de Núñez estaría dispuesta a desembolsar para quedarse con el defensor en el próximo mercado de pases.

No es el único

campeón del mundo

en carpeta

Gonzalo Montiel, no seguirá en el club de la Premier League, donde sumó pocos minutos. La institución le informó en los últimos días a Sevilla que no renovará el préstamo y, por lo tanto, deberá regresar al club español, que no lo tendrá en cuenta para el plantel proyectado para la temporada 2024/25.

River se enteró de la situación del futbolista y lo llamó en dos oportunidades, según anticipó el periodista Fernando Czyz en DSports Radio y DSports. El jugador no ve con malos ojos su regreso.