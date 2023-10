Robaron en tres departamentos de un mismo piso de un edificio de Palermo

El fin de semana largo no comenzó bien para algunos propietarios de un edificio del barrio porteño Palermo. El viernes feriado se enteraron por el grupo de chat de vecinos que en cuatro de las unidades del segundo piso habían violentado los ingresos aprovechando que no había nadie. Los delincuentes robaron en tres departamentos.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el robo ocurrió este viernes, entre las 12 y las 14.40, en Zapata al 200, a una cuadra de la avenida Cabildo; y cuando los cuatro departamentos se encontraban vacíos.

Fueron agentes de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad, quienes fueron alertados por los vecinos de lo sucedido ese mismo día. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con los damnificados, quienes les relataron que, al llegar a sus casas tras enterarse de lo sucedido, hallaron las entradas violentadas y en el interior estaba todo revuelto.

Las fuentes comentaron que las víctimas del robo denunciaron el faltante de varios objetos de valor, entre ellos tres notebooks, alhajas, herramientas y una Play Station 3. Hubo un departamento del que no se llevaron nada, ampliaron.

Además, los policías porteños constataron que la puerta de ingreso al edificio no se encontraba violentada, que la propiedad no posee cámaras de seguridad privadas y que tampoco hay un domo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las cercanías.

La inseguridad

en Palermo

El barrio porteño de Palermo ha sido noticia en temas de inseguridad en el último mes y medio. Por caso, ese mismo viernes por la noche, pero a unas 20 cuadras de allí, la Policía de la Ciudad utilizó por primera vez la pistola Taser para reducir a un hombre que estaba armado con una faca y una tijera —entre otros elementos—, había causado incidentes dentro de una pizzería e intentó autolesionarse.

El hecho fue alertado unos minutos antes de las 23 del jueves. Los llamados al 911 denunciaron que un hombre estaba amenazando a los comensales de un local gastronómico situado en la esquina de las avenidas Scalabrini Ortiz y Santa Fe. Cuando los agentes de la División de Intervenciones Rápidas (DIR) llegaron al lugar, el acusado “salió de forma muy violenta del comercio”, con una tijera en sus manos con la que amenazó autolesionarse. Ante esta situación, los policías resolvieron utilizar la Taser para reducirlo.

El 7 de octubre pasado en Plaza Serrano, una de las zonas con mayor movimiento del barrio, fue escenario de una salvaje pelea en la que un hombre de 30 años mató a puñaladas a un joven de 23, hirió a otro y luego escapó. Horas después, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo al asesino en su domicilio.

Fuentes policiales indicaron que el violento episodio ocurrió poco después de las 6.30, en la calle Serrano al 1500, a metros de la reconocida plaza. Se trata de uno de los puntos de la Capital Federal con mayor número de locales gastronómicos y bailables. Allí, por motivos que todavía son investigados, se originó una pelea entre un grupo de personas que terminó con el homicidio.

En tanto, el 25 de septiembre pasado personal de la Comisaría Vecinal 14 C fue alertado de la presencia de un cadáver en el lago Victoria Ocampo, ubicado en la Plaza Sicilia, la misma en donde asaltaron y apuñalaron al ingeniero Mariano Barbieri. Se trata de una zona de Palermo que es muy frecuentada por vecinos y deportistas.

La víctima fue identificada como José Luis Báez (40), oriundo de la provincia de Chaco y que tenía antecedentes penales: fue declarado inimputable en una causa por homicidio en julio de 2021 y derivado al hospital Borda.