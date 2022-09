Robo de medicamentos al IASEP, se decretó el secreto de sumario y realizaron más allanamientos

Compartir

Linkedin Print

Durante el comienzo del fin de semana se realizaron al menos unos 7 allanamientos en simultáneo en el marco de la causa que investiga el robo y venta de medicamentos de la obra social por más de 20 millones de pesos, además se decretó el secreto de sumario para no entorpecer el curso de la investigación. “Hemos confirmado un par de versiones que teníamos dentro de la investigación”, informó el juez Guillermo Caballero, al Grupo de Medios TVO.

“Por las investigaciones que estuvimos haciendo, hemos confirmado un par de versiones que teníamos dentro de la investigación y se ordenaron en forma simultánea, con la ayuda de la policía de la provincia y del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Clorinda, a cargo del Dr. Mauriño, 7 allanamientos en forma simultánea y sincronizada, todos en el mismo momento para evitar la comunicación y el fracaso de la medida y por suerte hemos podido encontrar lo que fuimos a buscar”, agregó Caballero, juez del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 6 a cargo de la causa.

Estas últimas novedades de la causa que investiga el robo más de 20 millones de pesos en medicamentos de la obra social IASEP, estarían relacionadas con la información obtenida mediante el trabajo de peritos informáticos ya que se están analizando al menos unos 5 teléfonos secuestrados de personas que estarían implicadas en el delito. Pero para no entorpecer el curso de la investigación, se decidió decretar el secreto de sumario.

En este sentido el juez Caballero preciso que “a raíz de las investigaciones, nosotros hemos decretado el secreto de sumario, ya que la actividad es conocida por todos porque es un acto que no es privado, se hace público. Más información no puedo brindar porque voy a estar afectando una etapa muy esencial de la investigación en este momento porque estamos analizando todo lo que hemos secuestrado”.

La causa, que ya lleva unos 3 meses de curso, con una feria judicial de por medio, ha tenido grandes avances las últimas semanas para lograr desentrañar si se trata de una banda que se dedicaba a la comercialización de medicamentos en el vecino país, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada, tampoco fue negada debido al secreto decretado.

“Nosotros empezamos en agosto a hacer un trabajo mucho más detallado de la causa, entonces tampoco es que estamos 2 meses sin quizás actuar, sino que venimos actuando, veníamos haciendo un montón de medidas de forma muy reservada para evitar la pérdida de evidencias que no estaba a nuestro alcance. Nosotros estábamos analizando 5 teléfonos en una forma primigenia y estamos con un inconveniente de que de uno de los teléfonos secuestrados no nos quieren dar el patrón de desbloqueo, entonces estamos con un segundo equipo informático tratando de desbloquear este teléfono porque la persona no nos quiere aportar el patrón, entonces esto a nosotros nos lleva mucho trabajo”, explicó Caballero.

Hasta el momento se desconoce cuáles fueron los elementos secuestrados durante los allanamientos simultáneos que tuvieron lugar durante el fin de semana pero a raíz de ello podrían darse mayores novedades en la causa ya que se trataría de mayor evidencia para la causa.

“Nos lleva mucho tiempo trabajar, no solo por parte de los peritos sino por parte de los equipos de trabajo, donde tratamos de hacer el entrecruzamientos, buscar la información y a partir de eso es donde vamos detectando estas cuestiones que nos llevan a esta resolución del viernes de decretar el secreto de sumario y efectuar estos allanamientos con muchas otras medidas que se han establecido”, finalizó el juez.

Compartir

Linkedin Print