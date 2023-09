Rodolfo Barili publicó una carta abierta dedicada a su exmujer y su actual esposa

Este fin de semana, Rodolfo Barili celebró junto a su familia el cumpleaños de su hijo menor, Benicio, fruto de su relación con su exmujer, Andrea Malano, con quien también tiene a Dante. En el encuentro, estuvo presente su actual esposa, Lara Piro, quien se mostró muy a gusto y compinche con la ex del conductor de Telefe Noticias. Desde su cuenta de Instagram, el periodista habló como nunca sobre la actual relación que tiene con la mamá de sus hijos y subió varias imágenes juntos en un ambiente de armonía y felicidad. Barili expresó: “Sumar amor. De eso se trata. Es verdad: uno nunca sabe si va a ser posible. Al principio nunca suele ser fácil. El dolor de la separación está a flor de piel. Pero los hijos marcan el camino. Las prioridades”. “Los padres somos ejemplo, no frases rimbombantes de máximas de vida, dichas como si solo con eso pudiésemos educarlos. Somos básicamente ejemplo. Es un camino. Ojo, nadie dice que es fácil. Pero que hay que recorrerlo por el bien de nuestros hijos. Un camino que con el tiempo resulta bien”, señaló. A continuación, el compañero de Cristina Pérez añadió: “Sabio, el tiempo, pone las cosas en su lugar. El tiempo y las personas correctas, que ayudan que todo fluya. En esta foto están dos de ellas. Imprescindibles. Lara, mi esposa, que hizo lo imposible desde que la conocí para hacer que mi relación con mi expareja fuera la mejor posible. Y Andrea, la madre de mis hijos, con quien comparto lo más importante que a ambos nos pasará jamás en la vida: Dante y Beni”. “A ambas le debo esta familia que puede juntarse con risas y amor en los eventos de nuestros hijos. Doy gracias por haberme cruzado con ambas en mi vida”, completó un Rodolfo emocionado por haber logrado esta unidad familiar. Tras la publicación del periodista, la actual esposa del periodista Lara Piro comentó el posteo y le dedicó unas conmovedoras palabras a Andrea, quien respondió en sintonía con la “buena onda” que existe entre ambas. “¡Soy inmensamente feliz con esta familia que tanto, pero tanto, soñé en mi vida! ¡Fue toda una construcción! Pero cuando dos buenas minas y dos buenas madres se encuentran, todo fluye”, escribió la abogada. Y agregó: “¡¡¡Les deseo a ‘una ex de mi actual’ como la que yo tengo!!! Entre la buena gente todo es más sencillo. Gracias @andrea_malano por habérmela hecho tan fácil, ¡por permitir que tus hijos me quieran libremente!” (SIC). “¡Somos un equipo inmenso! Sin duda, elegiste muy bien @rodolfobarili e hiciste todo bien. Te amo, los amo, nos amo a todos juntos. Ojalá contagiemos a muchos. Padres sanos = hijos felices”. Como respuesta, Malano manifestó: “No podrías haber elegido mejor en ambas oportunidades. ¡Lara sos muy fácil de amar!” (SIC). Después de dos años de convivencia, Rodolfo Barili y Lara Piro se convirtieron en marido y mujer en diciembre de 2022. La relación que se inició un poco antes de la pandemia, tuvo un feliz desenlace primero con la celebración de la unión civil y luego con un festejo soñado en un salón de eventos ubicado al lado del río, en la localidad de Tigre. Si bien este romance salió a la luz a principios de 2020, tras unas fotos de Lara y Barili en las playas de Cancún, el vínculo entre ambos venía de un tiempo antes. “Estamos muy bien, muy enamorados. Es una historia así como muy loca, considero que es una bendición de Dios, es un encuentro divino. Ninguno de los dos lo esperaba, creo que fue realmente una bendición, con una herramienta que fue una amiga en común que nos encontró. Estamos muy bien, los dos tratamos de cuidar nuestra vida privada, a nuestros hijos”, comentó Lara al inicio de su relación. Rodolfo, que siempre mantuvo un perfil bajísimo, confirmaba que a raíz de la cuarentena -que lo llevó a pasar más tiempo con sus dos hijos- eligió compartir el mismo techo con su futura esposa. “Me fui a convivir con Lara y con su hijo”, confirmaba sobre una de las mejores decisiones que sin dudas tomó ese año

