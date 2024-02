Rodrigo Villagra: «Se me cumplió el sueño, siempre quise jugar en River»

El mediocampista Rodrigo Villagra aseguró antes de salir de Córdoba que se le cumplió el sueño: “Nunca dudé con la propuesta y tenía muchas ganas, hice toda la fuerza y estaba confiado que se iba a dar, y por suerte se me cumplió el sueño, ya que siempre quise jugar en River”.

Además, el mediocampista de 22 años, flamante refuerzo del conjunto de Núñez, agregó que habló con el entrenador Martín Demichelis. «Me dijo que me esperaba y si me necesitan estoy para jugar. Ahora a ultimar los detalles para viajar y poder cumplir el sueño que tuve todos los días desde que supe que iba a jugar en River”, contó.

«Toda mi familia es hincha de River y yo desde chico lo soy. Hablé con mi hermano todos estos días (Kity Villagra, campeón en River en 2008) y me dijo que esto es otro mundo así que estoy muy feliz”, confesó el ex Talleres a TyC Sports en el aeropuerto.

Villagra llegará a Buenos Aires para hacerse la revisión esta misma tarde y luego firmará el contrato que le va a dar chances para estar el viernes en el predio de Ezeiza junto a Agustín Sant’Anna, el primero de los refuerzos.

River va a comprar el pase de Villagra y resta saber si en parte de pago ingresan porcentajes de los derechos económicos de Federico Girotti y Alex Vigo en una operación que ronda los 9 millones de dólares.

Villagra, que en 2021 llegó a Talleres desde Rosario Central a cambio de 1,3 millones de dólares, viene de una gran temporada con 43 presencias, todas de titular completando los partidos en 37 ocasiones, y en su carrera ya lleva más de 150 encuentros.

Sant´Anna se hizo la revisión

médica para firmar contrato

con River

El lateral uruguayo Agustín Sant´Anna, proveniente de Defensa y Justicia, cumplió este jjueves con la revisión médica para convertirse en refuerzo del equipo de Martin Demichelis y en las próximas horas firmará contrato con River por tres temporadas, anunciaron fuentes del club.

El uruguayo Sant´Anna será el primero en sumarse a los entrenamientos en el River Camp el viernes tras la compra del cien por ciento de los derechos económicos al club de Varela en una suma que ronda los 3 millones de dólares por el 70 por ciento del pase.

El lateral de 26 años llegó a Defensa en 2023 a cambio de 700 mil dólares y se afirmó en el equipo al punto de jugar 45 partidos en toda la temporada, con solo cuatro juegos de suplente y con dos goles anotados en la Copa Sudamericana.

El jugador presionó para que el pase se concrete y por eso no quiso jugar en los dos primeros partidos de Defensa ante Godoy Cruz y Platense, donde estuvo en la convocatoria pero no sumó minutos a la espera de la transferencia.

La llegada del uruguayo cierra el cupo de extranjeros que pueden firmar planilla pues tiene al chileno Paulo Díaz, al colombiano Miguel Borja y a los uruguayos Nicolás Fonseca y Sebastián Boselli, aunque queda un lugar más para el sexto lugar que puede estar en el plantel.

Asimismo, la institución que preside Jorge Brito tiene un día más para cerrar trato con Liverpool por el pase del delantero Luciano Rodríguez, que el viernes finaliza su participación en el Preolímpico con la Sub 23 de Marcelo Bielsa.

El juvenil está en la mira del Feyenoord de Países Bajos, donde aún negocian, aunque la operación está complicada y contrarreloj por lo que se vuelve a abrir la posibilidad de River. El club «millonario» quiere repetir con Liverpool la sociedad que tuvieron con Nicolás De la Cruz.

Con este panorama, el entrenador tiene la posibilidad de incluir en la lista de concentrados del sábado para jugar contra Vélez a los refuerzos ya que, por el tema de las lesiones y las ausencias, ante Barracas no pudo completar el banco de suplentes.

El equipo se entrenó este jueves por la mañana en el River Camp luego de quedar concentrado y se sumaron trabajo Agustín Palavecino y Facundo Colidio, con molestias musculares, para tratar de llegar disponibles al domingo.

El mismo Demichelis, en conferencia de prensa, aseguró sobre el partido ante Vélez en el Más Monumental: “Para el fin de semana vamos a ir recuperando a los chicos, como Palavecino y Colidio, de algún contratiempo».

River regresa al trabajo el viernes por la mañana en el predio y el sábado por la tarde va a quedar concentrado para el partido con Vélez por la tercera fecha de la Copa de la Liga, La continuidad para River será el miércoles próximo cuando juegue ante Excursionistas por Copa Argentina en Santa Fe.