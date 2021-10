Rodríguez Larreta pidió el voto para lograr seis de los nueve diputados que renueva Córdoba

Compartir

El jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió a los cordobeses que en las elecciones del 14 de noviembre voten a los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) para permitirles tener una “mayoría» en el Congreso Nacional.

«Necesitamos un diputado más para tener mayoría», dijo Rodríguez Larreta en la capital cordobesa, donde llegó esta mañana para respaldar a la lista local de esa coalición en esa provincia.

El jefe de gobierno porteño agregó en una conferencia de prensa que lograr la mayoría en el Congreso le permitiría a JxC «ejercer con mayor firmeza el rol de oposición». La provincia de Córdoba renueva tres senadores y ocho diputados, de los cuáles cinco corresponden a JxC.

El mandatario porteño estuvo acompañado por los principales candidatos locales de JXC, el líder del Frente Cívico, Luis Juez, quien encabeza la lista para senador; y el radical Rodrigo de Loredo la de diputados.

Con respecto a mantener un diálogo con el gobierno del Frente de Todos (FDT) para enfrentar conjuntamente la crisis que transita el país como consecuencia de la pandemia por coronavirus, Rodríguez Larreta sostuvo que “hay que hablar con todos porque así lo establece nuestro sistema democrático”.

Sin embargo, consideró “difícil» tener «una visión común» y «alcanzar consenso con el kirchnerismo”, porque “no tienen ninguna actitud para hacerlo”.

Al referirse al escenario político electoral 2023, el jefe de gobierno porteño y referente de Juntos por el Cambio dijo que las candidaturas no están definidas y se abordarán cuando llegue el momento, pero remarcó que JxC tiene “la aspiración de liderar un gran acuerdo para las transformaciones que requiere Argentina” y para volver a generar empleo.

En ese sentido, señaló que su espacio también piensa en “llevar esa transformación, no solo a nivel nacional, sino también en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Córdoba”.

Sobre la situación judicial que enfrenta el expresidente Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan y la no presentación al trámite de indagatoria, Rodríguez Larreta sostuvo que “no se presentó porque estaba en el exterior”, pero “sí lo va a hacer el próximo jueves”.

“Es una causa con fuerte connotación política”, consideró al sostener que “lo citan en un contexto de campaña electoral y sin que estuviera mencionado en el proceso” de la investigación.

La comitiva del jefe del gobierno porteño estuvo integrada, entre otros, por el senador radical Martín Lousteau y por el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

La agenda de Rodríguez Larreta abarcó una caminata por la zona del microcentro de la ciudad de Córdoba, visita a un emprendimiento industrial, medios de comunicación, conferencia de prensa, almuerzo con candidatos y reunión con la juventud de JxC.

El pasado 6 de octubre, el mandatario porteño había estado ya en la capital provincial para el lanzamiento de campaña de JxC, acompañado por el senador nacional Martín Lousteau, y el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, y el presidente del interbloque de diputados nacionales de JxC, el radical Mario Negri.

Juez y De Loredo, con el respaldo de la titular nacional del PRO, Patricia Bullrich, se impuso en las internas de las primarias abierta, simultánea y obligatoria (PASO) del 12 de setiembre, donde participaron cuatro listas de JxC, entre ellas la apoyada por el ex presidente Mauricio Macri que impulsaba a Negri y al ex ministro de Turismo de Cambiemos, Gustavo Santos.

Rodríguez Larreta había resuelto no involucrarse en la elecciones de Córdoba, por lo tanto no respaldó a ninguna de las cuatro listas.

