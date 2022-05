Compartir

Diego Schwartzman asumió un duro desafío en Roland Garros cuando se presentó en los octavos de final ante Novak Djokovic, máximo favorito y actual campeón del Grand Slam francés. El Peque, ubicado en el puesto 16 del ranking mundial de la ATP, sufrió ante la jerarquía de Nole en la cancha Suzanne Lenglen del complejo parisino ubicado en Bois de Boulogne, y el primer set se esfumó con un contundente 6-1 a favor del experimentado singlista de Belgrado.

En el segundo parcial el argentino tuvo una notoria reacción y llegó a ponerse arriba 3-0, pero Djokovic siempre es Djokovic. En el momento en el que el oso herido aparentaba estar de rodillas, sacó sus garras y emparejó el choque hasta revertir el marcador y encaminar su triunfo con el 6-3 a su favor. A pesar de los esfuerzos del Peque, el serbio se llevó 6 juegos consecutivos y comenzó a liquidar el pleito con rapidez.

Por lo tanto, en la tercera manga el número uno mundial volvió a exponer todo su talento y cerro el compromiso con otro 6-3. “No me puso las cosas fáciles Schwartzman. Es un gran jugador y una grandísima persona. Las condiciones no fueron favorables, pero se dio un buen partido”, dijo el serbio luego de sellar su clasificación a los cuartos de final.

En 2 horas y 15 minutos de juego, el porteño tuvo buenos momentos pero falló en otros clave para poner en aprietos a un sólido rival, que envió a sus competidores un serio mensaje sobre sus pretensiones de conquistar nuevamente el Grand Slam francés.

Djokovic realizó una campaña impecable con victorias sin ceder ningún set sobre el japonés Yoshihito Nishioka (99), el eslovaco Alex Molcan (38), el esloveno Aljaz Bedene (195) y ahora el Peque Schwartzman. Otra vez, el balcánico superó al argentino como lo había hecho las seis veces previas que estuvieron frente a frente: US Open 2014, Roland Garros 2017, Roma 2019 y 2020 en la final, Australia 2020 y el mismo año en la fase de grupos del Masters jugado en Londres.

Djokovic jugará en la siguiente instancia ante el español Rafael Nadal (5) o el canadiense Félix Auger Aliassime (9). Rafa, 13 veces campeón en Roland Garros, enfrentará al canadiense este domingo no antes de las 10 en el tercer turno de la programación de la cancha central Philippe Chatrier.

