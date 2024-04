Romagnoli: ‘Estoy más nervioso ahora que cuando debuté como jugador»

Ya es oficial: San Lorenzo se decidió por Leandro «Pipi» Romagnoli como nuevo entrenador para suceder a Rubén Darío Insúa, quien había sido cesado como DT del club de Boedo el 11 de abril, después de una irregularidad marcada en la Copa de la Liga. El exvolante, gran ídolo, fue presentado este viernes en conferencia de prensa y dejó sus sensaciones ante el nuevo desafío profesional.

Romagnoli venía desempeñándose como entrenador de la Reserva del Ciclón y había sido DT interino en 2020, antes del arribo de Insúa. Inclusive, reconoció que le gustaría convertirse en el entrenador principal.

Al Nº10 le habían confirmado que dirigiría frente a Central Córdoba para cerrar el torneo local (empataron sin goles), ya eliminado en la fase inicial, y frente al Liverpool uruguayo por la CONMEBOL Libertadores del próximo 23 de abril.

Finalmente, los dirigentes, con Marcelo Moretti a la cabeza como presidente y Néstor Ortigoza de encargado del fútbol, se inclinaron por Romagnoli, que tendrá el desafío de clasificar al Ciclón en la Copa tras un comienzo irregular (empate con Palmeiras de local y derrota con Independiente del Valle de visitante), afrontar una Copa Argentina en la que el equipo deberá enfrentar a Chacarita en los 16vos. de final y preparar al plantel para iniciar de la mejor manera el próximo Torneo de la Liga.

Primero tomó la palabra Moretti: «Decidimos con Ortigoza que asumiera Romagnoli, un ídolo de la casa. Entendimos que merecía por capacidad y ganas, es la persona indicada, con un conocimiento muy grande del club. Esperemos empezar bien en Uruguay por la Libertadores. Había muchísimos técnicos que querían venir a San Lorenzo, no como dieron en los medios que varios no querían venir; sólo dos no pudieron. Por su convencimiento, Pipi es importante en esta nueva etapa. Lo elegimos por su trayectoria y pertenencia».

«Estamos hablando con los abogados de Rubén (Insúa) y creo que llegaremos a un acuerdo lógico. Los resultados no se venían dando y en cualquier fútbol del mundo, con una racha así, no hay chances de continuar. Pero siempre estaremos agradecidos a él, por todo lo que le dio al club», agregó el presidente de la institución.

Ortigoza también fue claro: «Estamos contentos con Romagnoli tras su trabajo en Reserva. Conoce el 60% del plantel. Creemos que es el momento ideal para el Pipi. Arranca de cero; mostró su interés después del partido en Santiago del Estero, tuvimos charlas y estamos conformes. Confiamos en él. Es un club muy grande que te obliga y exige siempre. Vamos a soñar con ganar la segunda Libertadores, es muy difícil pero vamos a trabajar para eso».

Después, Romagnoli, ubicado entre ambos dirigentes, respondió las preguntas. Y fue directo: «Estoy feliz de estar acá, muy agradecido a ellos dos y a todos los directivos por darme esta oportunidad. Es única para mí, espero estar a la altura. Tenemos un gran plantel. Sabemos que se nos viene un partido difícil e importante el martes. Se puede ganar y ojalá que empecemos bien en la Copa. Con un empate o una derrota quedaríamos mal, somos conscientes y lo venimos hablando con el equipo. Los equipos uruguayos se hacen fuertes de locales; acá tenemos un plantel bastante largo, con jerarquía y chicos con buen nivel».

El flamante DT agregó: «Algunos técnicos no pudieron venir y es un orgullo que me hayan elegido a mí. Estoy más nervioso ahora que cuando debuté en 1998 como jugador. Siempre digo que como futbolista es más fácil, terminás, agarrás tu bolso y te vas. El jugador es el que juega y decide, pero como DT hay más responsabilidad, evaluar, mirar…».

«No estaba apurado por esta oportunidad, pero me tocó, estoy contento al ser un club tan grande como San Lorenzo, con un plantel tan rico. Queremos poner al club lo más arriba posible. Siempre pensás que te puede tocar la chance y bienvenida sea esta. Estoy preparado para esto. La ilusión por ser el técnico de San Lorenzo está siempre, pero creí que podía ser más adelante, porque estaba Rubén (Insúa), un ídolo. Yo lo tuve a él como entrenador, es una gran persona y acá hablamos mucho en estos meses», expresó Romagnoli.

«Pero se dio ahora, pero no es quizá la mejor situación en la Copa, porque el equipo mereció ganarle acá a Palmeiras, pero bueno, después se perdió en la altura, que sabemos siempre es complicada… Pero tenemos cuatro partidos por delante, siempre hay que soñar. La Copa fue siempre esquiva para San Lorenzo, hasta que se nos dio en 2014, y esperemos poder rendir bien otra vez. Soy consciente de lo dinámico que es el fútbol argentino: si ganás andás bien y si perdés, jugás mal. Es la realidad que vivimos», contó el nuevo DT de San Lorenzo.

Los números de

Romagnoli dirigiendo

a San Lorenzo

El primer interinato de Romagnoli al frente de San Lorenzo fue en 2020, antes de la pandemia del Covid. Luego de perder con Racing y que se diera la salida de Diego Monarriz, el Pipi se hizo cargo del equipo y consiguió dos triunfos, por 3-1 a Aldosivi y 4-3 a Lanús. En 2021, otra vez tras caer con La Academia, asumió por Diego Dabove y, luego de ser derrotado 2-1 por Rosario Central, le ganó 2-0 a 12 de Octubre en Paraguay y 3-0 a Huachipato en Chile, ambos por la Copa Sudamericana. Este mes tomó al plantel para la última fecha de la Copa de la Liga e igualó 0-0 con Central Córdoba en Santiago del Estero.