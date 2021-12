Romero Bruno analizó el repunte de casos de coronavirus de los últimos días

Compartir

Linkedin Print

El médico epidemiólogo y director del Hospital Central Mario Romero Bruno analizó la actualidad epidemiológica respecto del coronavirus al señalar que Formosa sumó en las últimas dos semanas 68 nuevos casos. Aunque aclaró que la mitad de ellos se localizan en tres localidades: Villa 213, El Colorado, Tatané.

“Previo a eso teníamos solo 4 casos, es decir de 4 pasamos a 68 casos, es un aumento significativo, si bien tenemos un foco en tres localidades donde se está controlando la cantidad de casos” explicó.

Señaló que esta situación demuestra una vez más el comportamiento de este virus que continúa produciendo contagios, aunque marcó como un hecho auspicioso que hace 52 días Formosa no registra muertes a causa de esta enfermedad. “Eso demuestra la efectividad de la vacuna, aunque no impide el contagio ni la transmisión, pero evita las complicaciones y por supuesto la muerte”, subrayó.

Omicron

La Organización Mundial de la Salud mostró su preocupación de que las personas consideren que la variante Omicron del nuevo coronavirus es menor, cuando se está propagando a una tasa no vista con ninguna de sus antecesoras. Al respecto, el médico recordó que esta variante que comenzó a principios de noviembre ya está poniendo en jaque a más de 70 países y alertó que en poco tiempo será la principal circulante en todo el mundo, de forma inevitable.

“Por otro lado hasta ahora esta variante no está demostrando mayor peligro con respecto a la gravedad de los casos, sí que puede poner en sobrecarga en la atención de salud al sistema, sobre todo al que no esté preparado. La OMS advirtió sobre esto”, recordó.

Por esta situación es que Romero Bruno pidió retomar los cuidados básicos que se fueron dejando de lado, como evitar compartir bebidas como el mate o el tereré en nuestra zona, es más consideró que esta costumbre ya debería estar desterrada, no solo por el contagio de coronavirus, sino cualquier otro virus.

“Tenemos que saber que la pandemia no terminó, comienzan épocas de fiestas, celebraciones, festejos, es natural, pero tratemos de evitar por un lado el mate y el tereré algo común en nosotros, evitar compartir eso y asegurarse de tener por lo menos dos dosis de vacunas colocadas”, recalcó.

El epidemiólogo mostró su preocupación por el bajo nivel de vacunación que registra el Paraguay, país limítrofe con Formosa, al señalar que toda su población no alcanza al 40%, contra un 80% de nuestro país.

“Eso demuestra la política de facilitar el acceso a la vacunación y por otro lado la aceptación de las personas que entienden que es la mejor herramienta para enfrentar el coronavirus, no fue el caso de muchos países”, reconoció.

Advirtió además, como ya lo hizo en otras ocasiones, que Formosa reviste un mayor riesgo sanitario, por su situación de provincia fronteriza con el Paraguay, en medio de la vuelta a la normalidad de viajes entre ambos países.

Romero Bruno insistió en el pedido a la población que ante la presunción de síntomas de coronavirus (fiebre, dolor de garganta, tos, resfrío), la persona se acerque a un centro de salud para realizarse un hisopado para un diagnóstico rápido.

Compartir

Linkedin Print