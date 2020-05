Romero Bruno dijo que no hay pacientes «graves» por dengue y pidió estar preparados para casos complejos

Compartir

El director del Hospital Central y miembro del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, Mario Romero Bruno, informó que en este momento no hay pacientes con dengue grave en la provincia de Formosa.

En este sentido, comentó que la gran mayoría de los pacientes tratados en el Hospital Central fueron por consultas ambulatorias y en el transcurso de los últimos dos meses «los pacientes que han estado internados no tuvieron complicaciones; en este momento no existe ninguna persona con características de dengue grave».

En el mismo orden, instó a la comunidad a «estar preparada» para casos positivos complejos ya que «al haber circulación de un dengue que es distinto a los anteriores y si las personas tuvieron dengue anteriormente, es mayor el riesgo de contraer un dengue grave».

Síntomas dengue grave

El dengue tiene cuatro serotipos distintos, DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4, cuando una persona se recupera de la infección adquiere inmunidad de por vida contra ése serotipo en particular. Sin embargo, las infecciones posteriores (secundarias) causadas por otros serotipos (si se enferma de otro distinto) aumentan el riesgo de padecer el dengue grave o hemorrágico.

Romero Bruno, advirtió que de contraer la enfermedad se debe prestar atención «al cuarto, quinto día, que es cuando la fiebre disminuye y allí aparecen los síntomas de alarma, como vómitos, mucho sueño, falta de aire, dolor abdominal o algún tipo de sangrado por nariz, boca, ginecológico».

«Es cuando inmediatamente esa persona debe ser atendida; el tratamiento oportuno es efectivo y la persona se recupera rápidamente ya que hay que hidratarla», resaltó el especialista en epidemiología y agregó: «lo que hace el dengue grave es una deshidratación aguda y todo líquido que está circulando por las arterias, por las venas, se va fuera de la circulación y deja a la persona totalmente sin líquido, pero el tratamiento a tiempo salva la vida».

La provincia tiene más de 3200 casos confirmados de dengue, pero como dato positivo se reveló que la curva de transmisión viral empezó a aplanarse.

Lucha contra el dengue

En relación a la lucha contra el dengue, hoy se realizarán fumigaciones espaciales en diferentes barrios de la ciudad capital, como también en las localidades Clorinda, Laguna Naineck, Laguna Blanca, Misión Tacaaglé, Riacho He Hé e Ingeniero Juárez.

Mientras que el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se llevará a cabo en los barrios 742 Viviendas y 2 de Abril de Clorinda; en tanto, el descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial, en el barrio El Porvenir si las condiciones metereológicas lo permiten.