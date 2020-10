Romero Bruno explicó cuál será el protocolo a seguir en las localidades con circulación viral

Compartir

Linkedin Print

El médico epidemiólogo Mario Romero Bruno informó los motivos que llevaron al Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 a declarar transmisión comunitaria en las localidades de Clorinda y Belgrano y expuso cuál será el protocolo para detectar posibles casos de coronavirus en toda la provincia.

Tales afirmaciones fueron realizadas en el marco de una nueva conferencia de prensa de dicho organismo, donde el especialista explicó que, a partir de las situaciones informadas días anteriores, se realizaron las investigaciones epidemiológicas correspondientes, que consistían en rastrear los contactos de los casos positivos y la búsqueda activa de otros, tal como se realizó en Belgrano el domingo pasado.

En ese sentido, manifestó que el sistema de salud provincial cuenta con tres herramientas claves para la pesquisa y el diagnóstico temprano de COVID: PCR, el estudio de serología y la detección rápida de antígeno.

“Por un lado, saben que venimos realizando hace bastante tiempo después que se descentralizó el diagnóstico el estudio de PCR en el Hospital de Alta Complejidad, en el laboratorio de biología molecular, así que sigue siendo el principal método de diagnostico confirmatorio, la PCR a partir de los hisopados nasal y faringe”, indicó el funcionario.

Y agregó: “También incorporamos, como un avance en el diagnóstico, el estudio de serología que es un test rápido que se hace con extracción de sangre y de esa manera se sabe si esa persona tuvo contacto con el virus días anteriores, porque detecta anticuerpos, que recordemos son dos: el IgM y el IgG”.

Por su parte, la tercera tecnología utilizada y que está validada por Nación, es la detección rápida de antígeno, que es un componente del virus. “Lo que hace este test es detectar ese componente, que tiene mayor sensibilidad entre el quinto y sexto día y si la persona presenta síntomas”, describió.

Con estas tres herramientas se llevaron adelante los estudios en Clorinda y Belgrano en estos últimos días; y a partir de tan sólo tres casos en la segunda ciudad y otros tres en la mencionada localidad, “no encontramos la punta del ovillo”; es decir, no se pudo detectar de dónde, específicamente, se contrajo el virus.

“Ante esta rápida investigación, que la hemos realizado también con el interrogatorio a las personas y es fundamental que nos digan dónde estuvieron y con quién estuvieron, pero al no tener la seguridad de dónde se contrajo el virus se hace esta declaración de transmisión comunitaria en estas dos localidades”, indicó.

Y aclaró: “Porque en la mayoría de las provincias declararon transmisión en algún lugar después de tener muchos casos. Sin embargo, la intención de esta situación es alertar a la población, a cada uno de los habitantes de estas localidades, pero también de toda la provincia, sobre la presencia del virus”.

En ese sentido, el profesional aseveró que “no queremos que esto ocurra en Formosa”, por lo que la determinación de la transmisión comunitaria tiene el objetivo de alertar y hacer tomar consciencia a la población formoseña sobre la posible presencia del virus en la sociedad”.

“Si no hacemos nada hoy para controlarlo, las curvas de transmisión pueden ser como en otros lugares muy empinadas o podrá ser de pocos casos mantenida en el tiempo hasta que aparezca la vacuna. Eso depende de la conciencia que tomemos cada uno de nosotros para evitar la transmisión de este virus”, manifestó Romero Bruno.

Protocolo para

detección de casos

En ese contexto, el médico remarcó que “cualquier persona puede presentar el virus” y recordó que, la mayoría de las veces, se manifiesta de forma asintomática.

“Primero nos cabe cuidarnos en toda circunstancia y momento, reiteramos el distanciamiento social, el uso correcto del barbijo, el lavado frecuente de manos, evitar las reuniones con mucha gente, los espacios cerrados, compartir tereré, que es una práctica cultural nuestra, pero también es una manera directa de transmitir el virus, como también un vaso, un pico de la botella, todas esas cosas que parecen cotidianas hoy implican riesgo”, subrayó.

Por otra parte, la vigilancia de estar atentos implica “esta definición de caso que tiene Nación adoptada hace bastantes días” que significa que una persona no necesita tener un nexo epidemiológico, o sea que haya venido de otro país o provincia, “sino que con la presencia de dos o más síntomas tiene que hacer sospechar de este virus”.

Esas principales manifestaciones del coronavirus, en términos de Romero Bruno, son: temperatura de 37,5 o mayor; dolor de garganta; dolores de garganta, de cabeza o musculares; tos seca; dificultad respiratoria; diarrea o náuseas; y pérdida del gusto y/u olfato en forma reciente.

“Si tienen dos o más de estos síntomas la persona es considerada, por el profesional que lo atiende, como un caso sospechoso. Eso va a implicar un estudio rápido, que es el del hisopado con este test de detección del antígeno”, anticipó.

Dicho examen se está distribuyendo en los laboratorios de distintas localidades, tanto sobre la ruta 86, como en la ciudad Capital, por lo que el agente de salud, ante una situación sospechosa, tendrá la posibilidad de realizar dicho test.

“Si la persona proviene de algún lugar concretamente donde declaramos la transmisión comunitaria, esa persona va a ser aislada y se le va a realizar un PCR, que tarda un poco más y se realiza en el HAC, pero vamos a darnos la seguridad de hacerle una PCR y tener la certeza que no transmita el virus”, aseguró.

Por último, el epidemiólogo resaltó que “todas las medidas que se están tomando desde el principio apuntan a cuidar la salud y proteger la vida de cada uno de los 640 mil habitantes de Formosa”.