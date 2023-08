Rossi consideró que el acuerdo con el FMI «le da serenidad a la economía»

Al respecto, el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria afirmó que, de esa manera, el organismo multilateral «no incidirá» en las elecciones de este año.

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, sostuvo este martes que el entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) «le da serenidad a la economía de acá a final del año» y afirmó que, de esa manera, el organismo multilateral «no incidirá» en las elecciones de este año.

«Como dice nuestro ministro de Economía, (Sergio Massa), sacamos al Fondo de las elecciones», apuntó el funcionario nacional luego de participar, junto al canciller Santiago Cafiero, de la apertura del encuentro «Tendencias y desafíos de la cooperación internacional en protección de datos personales e inteligencia artificial», organizado por la Agencia de Acceso a la Información Pública en el Palacio San Martín.

Rossi afirmó que «había otro camino para arreglar» con el FMI y era el de «decirle todo que sí», pero que los negociadores argentinos «recordaron esa máxima jauretcheana que no hay que ir al almacén con el manual del almacenero».

«La de Argentina no es una crisis económica tradicional, es una crisis de la balanza de pagos. Esa situación se empieza a solucionar hacia fin de año con la cosecha fina que viene muy bien. Pero quiero recordar que el peludo de regalo lo dejó (Mauricio) Macri. Estamos soportando esa decisión que tomó Macri», añadió.

Elecciones en Chubut

Consultado por la prensa sobre el resultado en la provincia de Chubut, Rossi lo calificó de «muy parejo» y reiteró que «sería un error» intentar correlacionarlo con lo que pueda suceder en los comicios nacionales.

«Fue una elección muy pareja. Ganamos en los dos sectores más productivos, en Comodoro y Madryn pero no nos fue bien en la cordillera y el centro de la provincia. Las elecciones provinciales tienen mucho condimento local, no tiene un impacto directo, sería un error una correlación directa», estimó.

Respecto de la falta de participación y el voto en blanco, dijo que esas prácticas no son la mejores para elegir candidato a presidente.

«Ni el escepticismo ni el enojo son buenos estados de ánimo para elegir presidente. Hay que hacerlo con el corazón y la cabeza, sabiendo que elegimos a quien nos va a gobernar en los cuatro años y que eso va a impactar en la vida cotidiana, alentamos a todos los argentinos a que vengan a votar», subrayó.