Ruíz Díaz pidió que de manera urgente se tomen medidas para hacer cesar quema de pastizales

Ayer a la mañana, la concejal capitalina, Celeste Ruíz Díaz realizó una presentación dirigida al intendente de la ciudad de Formosa, Ing. Jorge Jofré. En la nota solicita que de manera urgente se tomen medidas para garantizar el cese de la quema de pastizales. También dejó en claro que se puso a total disposición del Jefe Comunal para trabajar activamente en cualquier acción que él disponga para así lograr mejores resultados.

«Esta situación no sólo afecta el medio ambiente, sino que también genera severas complicaciones de salud a todos los vecinos, más aún a quienes padecen afecciones respiratorias, sin mencionar el grave riesgo de que el fuego se salga de control y pueda causar una tragedia. Me puse a total disposición del Intendente para trabajar activamente en cualquier acción que él disponga porque entiendo que trabajando juntos logramos resultados mejores», sostuvo la edil ante el Grupo de Medios TVO.

«No solo pido que se arbitren las medidas para que pare la quema de pastizales, sino que se castigue severamente a los responsables», insistió.

Ruíz Díaz añadió que el miércoles a la tarde noche recorrió diversos barrios capitalinos y notó que la situación se tornaba insostenible debido al humo en el ambiente. «Nosotros el miércoles a la tarde tuvimos sesión ordinaria, a la salida era insoportable, no se podía estar. A partir de ahí empecé a recorrer diferentes conglomerados donde el panorama era el mismo, no se podía respirar del humo», aseveró.

Consultada si la cuestión se puso en mesa de debate respondió: «en las reuniones de comisiones desde nuestro bloque comenzamos a acercar los planteos a los concejales del oficialismo y a decirle cuál era el dato y los relevamientos que se venían haciendo, pero la respuesta de ellos fue que era por vecinos irresponsables que queman el pasto».

«Yo tengo la sensación de que existe algo más en este sentido, porque parece algo organizado, ya que es impresionante la cantidad de focos ígneos que hay para que toda la ciudad se encuentre bajo humo», expuso.

«Yo particularmente le pedí al Intendente que esto tome como algo urgente y prioritario, voy a esperar a ver qué pasa y qué respuestas brinda», finalizó diciendo la concejal.