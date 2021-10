Salah anotó un gol para Liverpool ante Watford que generó la reacción de una leyenda del fútbol inglés

Compartir

La importancia que tiene Mohammed Salah para el frente ofensivo del Liverpool no se puede calcular. Partido a partido, el egipcio demuestra por qué se posiciona entre los mejores atacantes del planeta con sus actuaciones en la Premier League. Los dirigidos por Jurgen Klopp nuevamente se posicionan en la zona alta de la tabla y este sábado sumó tres puntos más al golear 5-0 al Watford como visitante con un tanto que resaltó por encima de los demás.

El encuentro iba 3-0 con un doblete de Roberto Firmino y otro de Sadio Mané pero el show en Vicarage Road recién empezaba. Salah recibió una pelota dentro del área grande y automáticamente se le acercaron tres defensores para evitar cualquier tipo de acción que ponga en peligro el arco de Ben Foster. En espacio reducido, el egipcio comenzó a regatear hasta que con un amague de disparo dejó en el suelo a uno de los zagueros y encontró el espacio para rematar.

Abrió la cara interna del pie izquierdo y acomodó la pelota contra el palo derecho del arquero. Mohammed quedó de frente a los hinchas del Liverpool que habían ido a acompañar al equipo y disfrutó el momento junto a todos sus compañeros que se agarraban la cabeza por semejante jugada. Las repercusiones en las redes sociales no tardaron en llegar y quien comparó el hermoso tanto de Salah con una jugada digna del argentino Lionel Messi fue Gary Lineker, el ex futbolista del Leicester y Tottenham que además fue el goleador de la selección de Inglaterra en el Mundial de México 1986.

“Mo se ha transformado en Messi”, escribió en su cuenta de Twitter. A algunos fanáticos ingleses no le gustó la comparación y le respondieron al panelista de Sky Sports. “Oh pobre de ti. Intentando tanto hacer que Messi sea relevante”, redactó uno de sus seguidores. A lo que Lineker le respondió con sentido del humor y varios emojis de risas: “Lo dice alguien que tiene a Cristiano Ronaldo como foto de perfil”.

La admiración de Gary hacia el astro argentino es de público conocimiento y el día que lo conoció en persona lo reconoció de manera especial. “Un placer absoluto por finalmente poder conocer al hombre que creo que es el mejor futbolista de todos los tiempos, y resulta que Leo Messi también es un caballero completo”, explicó en ese entonces.

Además, más allá de la rivalidad entre Argentina e Inglaterra, Lineker es muy respetuoso del fútbol albiceleste y siempre destacó a su contemporáneo Diego Armando Maradona.

De hecho Lineker fue testigo privilegiado de los goles que recibió del recordado capitán argentino en el certamen de México, aquel inolvidable 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, aunque Gary tuvo el aliciente de marcar el descuento para su equipo en una Copa del Mundo que tuvo a varios de los grandes protagonistas en la historia del fútbol de las últimas décadas.

