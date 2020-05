Salud corrigió el error en las cifras de los gráficos y pidió “disculpas a los países mencionados”

Compartir

Linkedin Print

El Ministerio de Salud rectificó que la tasa de mortalidad por coronavirus “es por millón de habitantes, no por 100.000”. Asimismo, dijo que hubo “un error en la rotulación de cada país” pero aclaró que se trato de un acto “involuntario”.

Luego de las críticas por los errores en los gráficos utilizados por el presidente Alberto Fernández en la conferencia del sábado por la noche, el Ministerio de Salud de la Nación salió a enmendar el equívoco al señalar que la tasa de mortalidad por coronavirus es “por millón de habitantes, no por 100.000” y dijo que hubo un “error en la rotulación de cada país”. Asimismo, remarcaron que fue un acto “involuntario”.

La cartera a cargo de Ginés González García pidió “disculpas a los países mencionados y a los argentinos y argentinas” y enfatizó a la vez que, pese a ello, “no aceptamos ni validamos mentiras”

“Es necesaria una aclaración en relación a la información presentada en el día de ayer: La tasa de mortalidad está expresada por millón de habitantes, no por 100.000. Si bien las tasas de mortalidad y de incidencia son correctas, surge un error en la rotulación de cada país”, dijo el Ministerio en la red Twitter.

“Más allá de este error involuntario en los gráficos publicados, queremos dejar en claro que la situación en términos epidemiológicos de Argentina en el marco regional se informó de manera adecuada”, añadió.

El Ministerio destacó que “para esta gestión, la transparencia es una prioridad. Podemos cometer errores, pero no aceptamos ni validamos mentiras. Nuestras disculpas a los países mencionados y a los argentinos y argentinas. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso”.

La aclaración del

Embajador de Chile

Previo a la corrección realizada por Salud, el embajador de Chile en Argentina Nicolás Monckeberg Díaz salió al cruce de los datos en redes sociales, donde remarcó el error realizado y pidió la rectificación que llegó horas más tarde. “Debo rectificar error en información publicada por @CasaRosada en reciente punto de prensa. La tasa de fallecidos en Chile es de 3,5 x100 mil habitantes y no de 98,5”, dijo.

Monckeberg Díaz apuntó que “Chile tiene una de las tasas de letalidad más bajas del mundo (1%)” a raíz de la cantidad de testeos por millón de habitantes (17.500), siendo “el país con la tasa de diagnósticos más alta en la región”. Asimismo, insistió en que “hoy más que nunca necesitamos colaboración y rigurosidad para superar esta pandemia. Es por esto que junto con reafirmar nuestro espíritu de mutua colaboración con Argentina, en honor a la prolijidad, es necesario aclarar los datos recientemente dados en cadena nacional”, señaló.

Si bien Chile supera en cantidad de testeo por habitantes a la Argentina, el primero tiene una mayor cantidad de muertos totales y también por cantidad de ciudadanos. El país trasandino, con una población de 18.7 millones de habitantes, reportó este domingo 45 nuevos fallecidos y 3.709 nuevos pacientes de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo cual la cifra total de muertos se elevó a 718 y los infectados a 69.102. En tanto que Argentina, con más de 44 millones de habitantes, reportó hasta ahora 449 muertos.