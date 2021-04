Samaniego a Buryaile: “Procura victimizarse, pero es un irresponsable”

Compartir

El presidente del bloque de diputados justicialistas de la Legislatura Agustín Samaniego salió al cruce de las declaraciones del diputado nacional Ricardo Buryaile, quien había asegurado que el oficialismo formoseño busca dejarlo mal parado y que “alguien le pegue un tiro”.

“Las insólitas declaraciones del diputado nacional, Ricardo Buryaile, procurando infortunadamente victimizarse, solo intentan desviar la atención a su desaprensiva actitud de viajar en un avión con COVID-19 positivo, su irracional y pertinaz proceder contra todas las medidas sanitarias de la provincia, y su irresponsabilidad extrema en la organización y participación en marchas de protesta sabiendo que está demostrado promueve el contagio del virus que acecha al mundo”, subrayó Samaniego.

Señaló el legislador que además desde Buenos Aires critica “el trato hacia su señora madre, siendo que lo único que ha recibido por parte del sistema sanitario formoseño -que tanto ha denostado- es respeto, cariño y profesionalismo” en el tratamiento de su afección en el hospital exclusivo para pacientes con coronavirus en la provincia, como es el Interdistrital de la Contingencia “Evita”.

“El pueblo formoseño quiere decir que es absolutamente pacifico. Nunca la violencia de ningún tipo es su forma de reprochar conductas. Su conciencia profundamente cristiana no se lo permite. Su raigambre democrática solo le aprueba las reprimendas con el voto a los políticos que le dan la espalda y buscan exclusivamente ventajas electorales, más aún en tiempos tan difíciles como los que estamos pasando”, argumentó Samaniego.

Al analizar el viaje de Buryaile, consideró que “en el supuesto caso de que no sabía el resultado de hisopado es igual de irresponsable y temerario haberse subido al avión sin la confirmación del análisis. Más aún, con la sospecha -en declaraciones periodísticas señaló que tenía fiebre- de tener COVID. Puso en riesgo a todos los pasajeros que durante más de una hora y media compartieron un lugar cerrado con él. Debería pedir disculpas al menos por haberse comportado así, y no rehuir ante tamaña imprudencia”.

Avanzó en señalar que “nosotros no estigmatizamos. Solo señalamos hace ya semanas que el derrumbe de las medidas sanitarias de Formosa como consecuencia de la arremetida de la oposición política, de medios de comunicación porteños y de un sector de la justicia federal, traería consigo el aumento de casos y de fallecidos. Lamentablemente no nos equivocamos”.

Consideró que “el operativo montado y dirigido por Ricardo Buryaile, Luis Naidenoff y Gabriela Neme está generando el escenario que preveíamos y que ellos provocaron de manera directa y explícita. En vez de asumir sus responsabilidades eligen el camino falaz y desequilibrado de intentar ser “victimas” de una supuesta estigmatización”.

Dijo que además “tampoco se hacen cargo de las consecuencias de las aglomeraciones que promovieron y participaron en Clorinda y en Formosa capital, que fueron desarrolladas sin las medidas sanitarias de distanciamiento y utilización de barbijos correspondientes. No solo se pusieron en peligro ellos, sino, como la evidencia así lo demuestra de manera concluyente con acelerado incremento de infectados, a muchos comprovincianos”.

Subrayó Samaniego que “Formosa está luchando a brazo partido contra la pandemia” por lo que llamó nuevamente a la reflexión a los opositores políticos, “diciéndoles que no es tiempo de intentar obtener un rédito político. No es momento de especulaciones electorales. Es tiempo de cuidarnos entre todos. Es tiempo de resguardar la salud y la vida de nuestros comprovincianos. El pueblo formoseño le pide que depongan su actitud confrontativa, mezquina y como vemos con consecuencias gravísimas. Ya llegará el momento de posicionamientos políticos y de internas partidarias. Hoy el pueblo y la historia nos exige, más que nunca, procederes sensatos e íntegros”.

