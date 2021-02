Samaniego: visita de diputados nacionales de JxC “forma parte de una campaña mediática”

Compartir

Linkedin Print

“Es evidente que la visita de los diputados de Juntos por el Cambio forma parte de una campaña mediática, política y judicial para combatir las medidas sanitarias de Formosa”, afirmó el diputado provincial Agustín Samaniego, presidente del Bloque Justicialista en la Legislatura.

Este miércoles llegaron a Formosa los diputados nacionales de JxC Waldo Wolff, Sebastián Salvador y Mónica Frade para interiorizarse de la situación sanitaria local.

El doctor Samaniego expuso que “una de las incógnitas que se tienen ante la visita de los diputados nacionales de Juntos por el Cambio es con qué intenciones vienen a Formosa”.

En ese sentido, cuestionó: “Vienen de la Ciudad de Buenos Aires que tiene una de las tasas de mortalidad y contagios por COVID-19 más altas del mundo. No se entiende qué vienen a controlar en lo sanitario en Formosa, donde tenemos un resultado positivo en cuanto al control de la pandemia”.

Para Samaniego, es necesario saber si a los legisladores nacionales del JxC “los moviliza un interés verdadero por la situación de Formosa o simplemente vienen a buscar un rédito político”.

“Estamos en un año electoral”, apuntó, con lo cual dijo que cabe plantear si “sólo vienen a darles una ayuda a sus correligionarios que están aquí”.

“¿Van a ser ecuánimes en el análisis o ya vienen con un prejuicio determinado y buscan hacer un show montado sin importar lo que les digan la mayoría de las personas que están en los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP)?”, preguntó Samaniego.

Continuó inquiriendo por qué no actúan los diputados nacionales radicales de Formosa Ricardo Buryaile y Mario Arce. “¿Tienen que pedir ayuda para ‘luchar’ por los derechos de sus comprovincianos?”, cuestionó.

“Son varias preguntas las que deben hacerse porque es evidente que esto forma parte de una campaña mediática, política y judicial para combatir las medidas sanitarias de Formosa”, denunció Samaniego, quien reprendió que “se hable de abusos y violación de los derechos humanos con frases y palabras tan grandilocuentes que realmente no describen la verdadera realidad de Formosa”.

Aseveró aquí que “esta visita es para venderles algo a los porteños y a la gente de otras provincias porque los formoseños sabemos perfectamente qué es lo que pasa en nuestra provincia”.

-¿Se trata entonces de una visita netamente política en un año electoral?

-Por supuesto que sí. Mientras todo el pueblo formoseño está pensando y trabajando denodadamente, haciendo esfuerzos y hasta sacrificios para combatir esta pandemia, un grupo de formoseños con sus aliados porteños vienen a poner palos en la rueda. Sólo tiran piedras y no colaboran en nada.

Hacerse cargo

Asimismo, el diputado Samaniego criticó en duros términos a la diputada Frade, al recordar que hace campaña por el dióxido de cloro, una sustancia con alto grado de toxicidad que ya dejó varios muertos en el país.

“Militó a favor de la ingestión de dióxido de cloro para la prevención y el tratamiento del COVID-19”, recordó. “Eso no tiene ningún asidero científico y lastimosamente un niño de cinco años falleció porque sus padres le dieron equivocadamente esta sustancia, creyendo que así estaban previniendo la enfermedad, quizás escuchando a la diputada Frade”, criticó.

Además, puso de resalto que durante su reciente visita a la capital formoseña, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, mantuvo reuniones no sólo con funcionarios del Gobierno provincial, sino con referentes de la oposición, con el objetivo de ampliar la información que vino a recabar.

Esto no sería así en el caso de los diputados de JxC, suscitó. “Que hablen con la gente de manera azarosa, que encuentren a cualquier formoseño y le pregunten si no se siente seguro con esta política sanitaria. Cualquiera que ande por la calle en la capital o las localidades de la provincia”, propuso.

Mirada sesgada

“Que les pregunten a los que estuvieron en los Centros de Alojamiento Preventivo, los Centros de Atención Sanitaria o el Hospital Interdistrital Evita. Todos les van a decir que fueron bien atendidos”, indicó a esta Agencia, remarcando que “por supuesto que a nadie le puede gustar estar 14 días encerrado, pero sí que fueron bien atendidos, con las cuatro comidas, la limpieza correspondiente, el aire acondicionado, la atención permanente y el acompañamiento constante”.

Sostuvo que “situaciones puntuales claramente pueden haber, pero la muestra que estos diputados tomen debe ser representativa desde el punto de vista estadístico y además honesto, porque si se van a buscar solamente a aquellos que están enojados vas a tener una mirada sesgada, que es justamente lo que vienen a buscar a Formosa”.

“Ya tienen el discurso preparado y el show montado, pero no van a engañar a los formoseños porque no hay centros clandestinos ni se trata mal a la gente”, enfatizó categórico. “A los que van a intentar engañar, como siempre, son a los porteños y a los que viven en otras provincias que no conocen la realidad que realmente se vive en esta provincia”, cerró.

Compartir

Linkedin Print