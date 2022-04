Compartir

El Ciclón venció al Calamar por 96 a 76 y se esperanza con la postemporada. José Defelippo fue el destacado con 23 puntos.

Platense trató de ir de menos a más, pero se le fue de las manos un encuentro esencial para la definición e ingreso a los Playoffs contra San Lorenzo. El equipo de Boedo sacó a lucir sus mejores armas y obtuvo una victoria con amplitud en 76-96. La figura del encuentro fue José Defelippo con 23 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. En el lado de los de Vicente López el destacado fue Lucas Goldenberg con 21 tantos y 7 recobres.

El inicio del juego del “Calamar” fue errático y con poca coordinación defensiva. En los primeros minutos San Lorenzo cerró bien el aro en varias penetraciones del “Marrón”, obtuvo robos, se destacó en el cerco rebotero, tuvo buena circulación en ataque (5 asistencias) e impuso una racha de 9-2, para conseguir la primera ventaja del duelo. Con el pasar de los minutos el Cuervo continuó floreándose en la ofensiva con Lucas Pérez como líder (8 puntos) y consolidándose muy bien en la retaguardia. “Tense” no consiguió nada más que poca dinámica en el juego y finalizar el cuarto 10-19 en su contra.

Al segundo periodo la sintonía tuvo un cambio favorable para el conjunto del “Cholo” Vázquez. Pasó de costarle mucho encestar a hallar buena movilidad de bola, solidez en la defensa y buenas elecciones de tiro. Jordan Williams y Lucas Goldenberg fueron los dos baluartes de encargarse de la ofensiva para sumar 14 tantos entre ambos. Por otra parte, San Lorenzo tuvo un buen arranque en el parcial, pero con el pasar de los minutos fue decayendo levemente su nivel al no conectar de igual manera, que, en el apartado anterior, con sus ideas. La primera mitad culminó con un resultado más esperanzador para el local en 31-37.

La tónica, al tercer segmento, tuvo un comienzo parejo con un ida y vuelta constante, en donde uno convertía y el otro respondía. En esa dinámica el “Calamar” se acercó a los 4 puntos por debajo de su rival, pero no le sirvió de mucho ya que las riendas del encuentro fueron cambiando de a poco. Los dirigidos por Emmanuele Quintans retomaron con la fuerte retaguardia y el gran juego colectivo en el aspecto ofensivo, consiguiendo puntos en todos los rubros. Defelippo y Sandes fueron piezas claves con la combinación de triples, puntos a media distancia y en la zona pintada (ambos se conjugaron para sumar 13 puntos). Platense por su parte trató de mantenerse en pie a manos de Goldenberg y Bernardini (8 y 7 puntos respectivamente) para irse al definitorio por debajo en 50-64.

Los de Boedo volvieron a ser tajantes en el último y decisivo con la filosofía que venían aplicando, para obtener la máxima del encuentro y controlar por completo el rumbo del partido. Los triples fueron una constante que les dio de comer y la ventaja culminante, en ese apartado José Defelippo, por escándalo, fue el jugador más determinante encestando 4 triples de manera continua. Las esperanzas en Platense cada vez fueron más opacadas por el gran lucimiento de su rival y no logró dar oposición en los últimos minutos. El choque finalizó con victoria del Cuervo por 76-96.

