San Martín recibe a Unión de Sunchales con el objetivo de seguir por la buena senda

Más que auspicioso en el inicio del Club Sportivo General San Martín en el presente Torneo Federal A. El equipo del barrio San Francisco viene de ganar en Entre Ríos, sumó 7 de los 9 puntos que jugó, se mantiene invicto y hasta aquí solo ha recibido un gol en su contra. Esta tarde desde las 16 buscará extender ese buen momento ante el “Bicho verde” de Sunchales.

El conjunto de Nazareno Godoy empezó la temporada de gran manera sumando seis de seis fuera de Formosa y consiguiendo un punto en el 17 de Octubre. La de esta tarde se presenta como la tarde para sumar de a tres también en su reducto. Claro que enfrente estará un equipo que aún no ganó, que buscará empezar a torcer su arranque de torneo y que mejor que hacerlo que tratando de llevarse los tres puntos del reducto franjeado.

En el local la duda pasa por saber quien será el volante que acompañe al “Peque” Benítez en el doble cinco de 4-4-2 que habitualmente plantea el DT chaqueño. La dura lesión en la muñeca izquierda de Joshua Romero más la roja que le mostraron a Marcelo Bobadilla en Pronunciamiento aparecen como una doble baja en un sector clave del campo, que tiene que ver con la recuperación de la pelota y el primer pase para Benítez que de los dos volantes centrales es el que suele desprenderse un par de metros más adelante. El resto del equipo sería con: David Correa; Pablo Cuevas, Rolando Serrano, Leandro Beterette, Gonzalo Achares; Federico Pérez, Alejandro Benítez, Víctor Rodríguez; Cristian Ibarra y Alejandro Toledo.

Unión viene de empatar sin goles ante Central Norte y el equipo para la tarde de este domingo sería con: Gonzalo González; Raúl Chamorro, Santiago Barraza, Raúl Barros y Lucas Sánchez o Ronaldo Welchen; Alfredo Pusseto o Gonzalo Schonfeld, Nicolás Pautasso, Francisco Robles y Cristian Sánchez; Germán Mayenshisch o Brian Otero y Adrián Rodríguez.

Así se juega la Quinta

Fecha de la Zona B

-A las 15:15, Douglas Haig – Sp Las Parejas. Árbitro: Marcos Hourticolou. Asistente 1: Marcos Bustos. Asistente 2: Emiliano Ferreyra.

-A las 15:30, Gimnasia (CdU) – Juventud Unida (G). Árbitro: Billones Carpio. Asistente 1: Matías Córdoba. Asistente 2: Marcos Guzmán.

-A las 16, San Martín (F)- Unión de Sunchales. Árbitro: Jonathan Correa. Asistente 1: Daniel Balmaceda. Asistente 2: Matías Rio.

-A las 16, Def. de Belgrano (VR) – AT. Paraná (ER). Árbitro: Joaquín Gil. Asistente 1: Leonel Nardelli. Asistente 2: Luján Destefano.

-A las 16:30, Central Norte (S) – Gimnasia y Tiro (S). Árbitro: Fabricio Llobet. Asistente 1: Emanuel Córdoba. Asistente 2: Christian Arregues.

-A las 16:30, Sportivo Belgrano (SF) – Juventud Antoniana (S). Árbitro: Francisco Acosta. Asistente 1: Antonio Sayago. Asistente 2: Emilio Maguna.

-A las 19, Sarmiento – Crucero del Norte Àrbitro: Federico Guaymas Tornero. Asistente 1: Luis Abdala. Asistente 2: Williams Díaz.

-A las 19:30, Racing (C) – Boca Unidos (C). Árbitro: José Sandoval. Asistente 1: Darío Barrionuevo. Asistente 2: Ángel Jerez.

-Libre: Defensores (P).

