Sandra Villarruel contó que tuvo un romance fugaz con Luis Miguel:”Mojaba pétalos de rosas rojas en vino tinto y me los daba de comer”

Matías Morla reapareció en un programa de televisión acompañado por tres hermanas de Diego Maradona, Ana María, Rita Kity y Claudia Cali. En el ciclo Debo Decir, conducido por Luis Novaresio, ellas aseguraron que sus sobrinas, Dalma y Gianinna, eran irrespetuosas y que las trataban mal. Mientras que el abogado denunció a la actriz por haber sacado cien mil dólares de una financiera, un dinero que formaría parte de la herencia del astro del fútbol que está en sucesión.

Al salir del estudio, el letrado dio una breve entrevista con Intrusos. “Tuviste una declaración fuerte cuando dijiste que Dalma Maradona estaba mal de la cabeza”, le dijo el cronista del ciclo de América. “¿Dije eso? Entonces estoy yo mal de la cabeza”, respondió con tono irónico. La hija de Claudia Villafañe utilizó su cuenta de Instagram para responderle: “Sí, lo dijiste y por eso también voy a la Justicia. Te arrobaría pero no se puede”.

Cuando el cronista le dijo que Dalma habría querido ir a buscarlo al canal, Morla respondió con ironía: “¿Qué es esto? ¿Titanes en el ring?”. Entonces, la hermana de Gianinna Maradona le contestó en la red social: “¿Titanes en el ring? ¿En qué momento pensás que mi presencia puede tener que ver con Titanes en el ring? Yo no tengo problema con compartir una nota con nadie, se ve que vos sí”. Y por último, le hizo una advertencia: “A Tribunales vas a tener que ir vos a explicar tus mentiras”.

Cabe recordar que la guerra entre Dalma Maradona y Matías Morla comenzó desde hace tiempo. “Lo quiero ver preso. Me hago cargo de que soy la persona que no lo dejo entrar al velorio. Me vinieron a preguntar, lo consulté con (Víctor) Stinfale, me dijo que le parecía perfecto. La que decidió eso fui yo y nada más que yo”, había dicho la actriz en una entrevista con Ángel De Brito.

Luego de que Infobae confirmara que le prohibieron al ex apoderado del Diez seguir como abogado de las hermanas de Diego y que se ordenó que se lo investigue, la hija mayor de Claudia Villafañe celebró la noticia. “Les quiero contar algo…”, anunció en sus stories, para luego poner una captura de la nota periodística que lo confirmaba. “Y de nuevo les quiero contar otra cosa”, agregó para repetir lo que ella considera una buena en medio de tanto dolor. “Por último y no es un dato menor…”, continuó y dio paso a otra captura del mismo recorte, pero resaltando la parte en la que se señala que Morla ahora tiene más posibilidades de ser imputado.

De acuerdo a la nota firmada por el periodista Martín Candalaft, el juez Diego Martínez aceptó un pedido de Dalma y Gianinna y decidió su apartamiento como defensor. Es decir que ahora no tiene ningún tipo de vinculación formal con la causa, más allá de que los fiscales analizan todavía si lo imputan. Además, solicitó que se lo investigue en una causa conexa por prevaricato.

En concreto, el magistrado hizo un recuento de las conversaciones que el abogado tuvo los días posteriores a la muerte en las que, explícitamente, brindaba apoyo y asesoría informal a los médicos que luego fueron imputados, como Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. Para el juez esa evidencia recolectada en el expediente delata una incompatibilidad con su actual rol como abogado querellante en representación de las hermanas de Diego.

