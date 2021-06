Sarmiento venció por la mínima a Douglas Haig

Compartir

Sarmiento en el Centenario, se impuso a Douglas Haig por 1 a 0. El único tanto del partido lo consiguió en su debut Favio Durán en el tiempo adicionado del complemento. Primera victoria del equipo de Valdez en condición de local que trepó posiciones para estar en zona de clasificación. Ahora visitará a Las Parejas en la siguiente jornada.

El partido inició parejo con los dos equipos buscando la tenencia del balón y a partir de eso tener el protagonismo del juego. Sarmiento lo administraba bien gracias a las sutilezas de Montenegro y aprovechando la velocidad de Cañete y Sánchez por las bandas. Douglas Haig, por su parte lo tenía como carta de salida a Bulgarelli que arrancó muy metido en el partido mostrándose por todo el frente de ataque.

Cuando el “Milan de Pergarmino” se animó a llegar sobre el arco de Carrera le permitió al “decano” tener las ocasiones con espacios en la cual Carrera lo puso a correr a Guillermo Sánchez que se metió al área y en una gran respuesta y reacción Beiró le tapo el mano a mano.

Bastianini y Seratto empujaban a la visita de mitad de cancha hacia adelante pero Stella no estaba fino. Lo mismo pasó con Parera en el local y por eso la primera mitad terminó igualada en cero.

El complemento tuvo a Sarmiento más incisivo y decidido a ir en busca del arco de enfrente y Douglas se armó para contragolpear ante un local adelantado. De esta manera llegó el minuto del equipo de Biazotti. Primero fue con una corrida del ingresado recientemente Martínez Llano que Carrera salió de su área para cortar el avance y luego un remate de Stella que reventó el travesaño.

Valdez metió mano en su equipo con los ingresos de los Vargas (Santiago primero y Joel después), además de Fernández y Durán que de entrada tuvo una ocasión en la cual no pudo poner firme el pie para definir. Las variantes le dieron soltura al “decano” pero no tenía situaciones claras pero no dejó de insistir con las subidas de De León por derecha y López por izquierda.

De tanto insistir y buscar, Sarmiento tendría el premio en el final del encuentro donde el Fernández no dio por perdida una pelota, se la entregó al uruguayo De León que metió el centro rasante que Vargas no llegó en el primer palo pero si apareció por detrás Favio Durán que empujó el balón al fondo del arco. Gol y festejo para Sarmiento que fue más que Douglas en un partido discreto.

Tercer triunfo del “decano” en el torneo, segundo de manera consecutiva y primero en condición de local que le permiten meterse en la zona de clasificación. Ahora el equipo de Valdez tendrá que visitar a Sportivo Las Parejas.

Sintesis

SARMIENTO (1): Juan Ignacio Carrera; Gabriel De León, Brian Berlo, Brian Negro y Federico López; Maximiliano Acevedo, Claudio Cevasco y Rodrigo Montenegro; Gonzalo Cañete, Sebastián Parera y Guillermo Sánchez. DT: Raúl Valdez.

DOUGLAS HAIG (0): Braian Beiró; Rodrigo Chávez, Brian Flores, Robertino Canavesio y Rodrigo Torres; Robertino Seratto, Esteban López, Damián Bastianini e Isaías Toscano; Alexis Bulgarelli y Franco Stella. DT: Fabián Biazotti.

Gol: 47ST Favio Durán (S).

Cambios: 11ST Santiago Vargas por Acevedo (S). 16ST Nelson Martínez Llano por López (DH). 20ST Emmanuel Córdoba por Negro (S). 20ST Favio Durán por Sánchez (S). 31ST Joel Vargas por Parera (S). 31ST Joaquín Fernández por Cañete (S). 33ST Pablo Moreyra por Franco Stella (DH). 33ST Genaro Bonello por Alexis Bulgarelli (DH).

Árbitro: Francisco Acosta. Asistentes: Jorge Sayago y Emilio Maguna. Cuarto: Williams Abdala (todos de Santiago del Estero). Estadio: Centenario, de Sarmiento.

