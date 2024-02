Schwartzman no logró mantener el nivel y se despidió en su debut en Acapulco

En su cuarta invitación al hilo recibida por la organización de un torneo, el tenista argentino Diego Schwartzman (117°) no logró alejar los fantasmas que lo persiguen hace tiempo, porque cedió 4-6, 6-3 y 6-1 ante el serbio Miomir Kecmanovic (53°) este lunes en primera ronda del ATP 500 de Acapulco.

Pese a un positivo inicio de partido, el porteño, de 31 años y dueño de cuatro títulos en el máximo nivel, quien venía de sucumbir en sus respectivos estrenos en Córdoba, Buenos Aires y Los Cabos, todos versus jugadores procedentes de la qualy, sufrió la interrumpción del juego por un corte de luz, que obligó a retrasar la acción durante casi 40 minutos.

Tras la reanudación del trámite, el ex número 8 del mundo, que también había fallado en atravesar la etapa clasificatoria en Brisbane y en el Abierto de Australia durante la actual temporada, perdiéndose un Grand Slam por primera ocasión desde Wimbledon 2014, cometió errores no forzados en demasía, totalizando ocho dobles faltas, que le provocaría malhumor y sendas discusiones con sus entrenadores y el umpire, para despedirse en dos horas y 20 minutos de pleito.

De esta manera, el pupilo de Leonardo Olguín, que reemplazó hace unos meses a Juan Ignacio Chela, no aprieta el puño en un cuadro principal desde octubre pasado, en Tokio, cuando festejó 6-4 y 6-1 contra su compatriota Francisco Cerúndolo para luego caer 6-0 y 7-5 ante el australiano Alex De Miñaur.

Por su parte, el nacido en Belgrado, de 24 abriles y campeón en Kitzbuhel 2020, enfrentará al ganador del cruce entre los alemanes Alexander Zverev (6°), máximo candidato, y Daniel Altmaier (57°).

500 Victorias para Murray

Andy Murray (67°) llegó hasta 500 en Dubai. El tenista escocés alcanzó una marca exclusiva para otros cuatro tenistas en la historia moderna.

Es que con la victoria en el debut en el torneo en los Emiratos Árabes Unidos, alcanzó las 500 victorias ATP sobre canchas duras.

El partido ante el canadiense Denis Shapovalov (120°), que no tuvo exento de curiosidades, terminó en un 4-6, 7-6 (5) y 6-3 en dos horas y 33 minutos.

La exclusiva lista histórica la lideran Roger Federer (783), Novak Djokovic (700), Andre Agassi (592) y Rafael Nadal (518).

Cabe recordar que en las últimas horas, el escocés, campeón de tres títulos de Grand Slam y bicampeón olímpico, habló sobre la gira sudamericana en el circuito ATP dándole un empujón para el futuro. «Sudamérica debería tener su propia gira con su serie Masters. La forma en la que los aficionados apoyan los torneos allí es increíble. El tenis es claramente parte de su cultura deportiva».