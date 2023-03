Schwartzman sufrió otra derrota y sigue en caída libre

El Peque no pudo con Jarry y se despidiórápido en el ATP 250 de Santiago, por lo que cerró sin victorias la gira sudamericana.

Diego Schwartzman mostró algo de su tenis, pero no le alcanzó para sacar adelante el partido con el chileno Nicolás Jarry y se despidió temprano del ATP 250 de Santiago. Gentileza.

Diego Schwartzman quedó afuera en su estreno en el ATP 250 de Santiago, en Chile, sumó su sexta derrota en siete partidos en el circuito este año y se despidió de la gira sudamericana sin celebrar un solo triunfo en la previa a los comienzos de los Masters 1000 en Estados Unidos.

El Peque, en el peor momento de su campaña deportiva, tuvo pasajes del juego que lo llevó a meterse entre los mejores del mundo, pero no pudo sacar adelante su partido con el chileno Nicolás Jarry, quien lo venció por 6-4, 4-6 y 7-6 (7/2).

A Schwartzman se lo vio más confiado y aguerrido que en otras derrotas, como las que sufrió en fila en su estreno en los certámenes de Córdoba, Buenos Aires y Río de Janeiro, pero sumó una nueva caída en la previa a los Masters 1000 que se jugarán en Indian Wells y Miami.

«Recibí una cantidad de insultos brutal»

Diego Schwartzman manifestó que tuvo que ser escoltado por mucho personal de seguridad después del partido ante Nicolás Jarry debido al mal comportamiento que tuvo el público que asistió al Chile Open.

Diego Schwartzman vivió una pesadilla en su partido disputado en el Chile Open. El tenista argentino no solamente perdió en un maratónico partido contra Nicolás Jarry al caer en el tie break del tercer set, sino que también debió soportar una mala actitud del público chileno según denunció en la rueda de prensa.

Esto porque luego del ambiente caldeado en el que se desarrolló el juego en San Carlos de Apoquindo, el Peque aseguró que tuvo que soportar que un puñado de gente que asistió a ver el encuentro lo tratara de mala manera.

«La cantidad de insultos que recibí a la salida del partido fue brutal», comenzó señalando luego de la derrota ante el número uno de Chile, dejando claro que no hubo mucho respeto por parte de los aficionados.