Alarmante: se agrava cada vez más el desabastecimiento en supermercados

Se continúa agravando la situación y cada vez son menos los productos disponibles en las diferentes góndolas y los que se encuentran en stock, se limitan a 1 o 2 unidades por personas. «La situación se agrava día a día y es más que preocupante», expresó Carlos Werlen, Presidente de la Cámara de Supermercadistas, al Grupo de Medios TVO.

«Seguimos siempre con la misma expectativa de solucionar o ir cubriendo los faltantes de apoco pero el tema se está agravando. No sabemos si es un problema de producción o un problema de packaging, no sabemos donde esta el inconveniente pero lamentablemente nos esta afectando y golpeando cada vez más en las góndolas», agregó Werlen.

Lo que se especulaba como una problemática temporal se continúa extendiendo en el tiempo y cada vez son más los productos faltantes o con stock limitado en las góndolas de todo el país. Hasta el momento, las cámaras que nuclean a pequeños supermercados, desconocen cuál es el motivo.

En este sentido, Werlen indico que el problema «se está ampliando a todos los rubros. Empezó con el tema lácteo, después comenzó con el aceite y ahora se está trasladando a productos que eran impensados que iban a ocurrir, no solamente de nuestra provincia, sino en supermercados de todo el país. La situación se agrava día a día y es más que preocupante».

En el caso de los productos lácteos, el faltante se explica en la baja producción de leche, estimada en un -28%, debido a la sequía, el invierno y la falta de pasturas. En los otros productos, como el azúcar o el aceite, aún no se desconocen los factores. Mientras tanto el Gobierno Nacional analiza un programa similar al de Precios Justos pero para supermercados chinos, los cuales dejaría fuera a una gran mayoría de comercios del interior del país.

«Justamente en la última reunión que se trató ese tema y es algo que se planteo, el de acotar la cantidad de productos e ir a los productos esenciales que necesita una familia en la mesa porque poner productos que no son de primera necesidad, no es tan lógico si lo que se necesita realmente una familia no supera los 40 o 60 productos. Son decisiones de gobierno y siempre somos invitados pero no nos dejan fuera», indicó el empresario.

Para Werlen, la solución se encuentra en dos puntos a tratar. La existencia de mercadería en stock o un acuerdo entre todas las cámaras representantes de la cadena de producción y comercialización de los productos

«Tiene que estar las cámaras juntamente con los grandes supermercados y la parte productiva con el compromiso de que las grandes empresas, que tienen sus distribuidores en todo el país, cumplan con el rol de poder llegar con precios acordados a comercios de proximidad porque o sino no hay forma. Deben decir cual es el problema por el cual el producto no está. Es muy perjudicial para los consumidores», finalizó.

