Se anunciaron tres fallecimientos y 728 nuevos casos de coronavirus en Formosa

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó, en el parte de prensa de ayer, que en las últimas 24 horas tres personas fallecieron y otras 728 fueron diagnosticadas con COVID en toda la provincia de Formosa.

Los decesos fueron de Juan de 67 años y Marcelo de 33 años, vecinos de Clorinda; y de Ignacio, de 44 años, vecino de Formosa Capital, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Respecto a los 728 casos nuevos, los mismos fueron detectados en personas de entre 11 meses y 88 años, en el marco de los 5.414 test de vigilancia y búsqueda activa, con el 13,4% de efectividad, que se realizaron en las últimas 24 horas.

Del total de diagnósticos, 575 corresponden a la Ciudad de Formosa: 421 consultas por síntomas, 89 contactos estrechos, 53 por búsqueda activa, 9 consultas por egreso y tres controles por internación; 36 a Clorinda: 16 consultas por síntomas, 11 contactos estrechos, seis por búsqueda activa, dos controles por internación y una consulta por egreso; 14 búsquedas activas a Los Chiriguanos; 10 búsquedas activas a Ingeniero Juárez; ocho contactos estrechos a Buena Vista; ocho a General Belgrano: cuatro consultas por síntomas, tres consultas por egreso y un contacto estrecho; siete a Laguna Blanca: cinco contactos estrechos y dos por búsqueda activa; siete a Laguna Naineck: cuatro por búsqueda activa y tres contactos estrechos; siete contactos estrechos a Misión Tacaaglé; seis a Villa Dos Trece: cinco contactos estrechos y uno por búsqueda activa.

También, otros cinco casos son de Riacho He He: cuatro contactos estrechos y uno por búsqueda activa; cinco de Pirané: tres contactos estrechos y dos por búsqueda activa; cuatro de General Güemes: tres consultas por síntomas y una consulta por egreso; tres contactos estrechos de Villafañe; tres contactos estrechos de Comandante Fontana; tres contactos estrechos de El Colorado; tres de Ibarreta: dos consultas por síntomas y un contacto estrecho; dos búsquedas activas de El Potrillo; dos contactos estrechos de El Espinillo; dos contactos estrechos de Colonia Pastoril; una búsqueda activa de Misión Laishi; una consulta por síntomas de Laguna Yema y otra de Tatané; un contacto estrecho de Las Lomitas, otro de Palo Santo, otro de Tres Lagunas, otro de Herradura y otro de La Primavera; y 10 ingresos desde otras jurisdicciones: tres de Buenos Aires, dos de Chaco, dos de Salta, uno de Corrientes, uno de Jujuy y uno de Misiones.

Alta médica

También ayer se dio el alta médica a 272 pacientes recuperados que corresponden a 156 a Formosa, 94 a Clorinda, siete a General Güemes, tres a Comandante Fontana, dos a Buena Vista, Laguna Naineck, Palo Santo y El Colorado, respectivamente; y uno a Ingeniero Juárez, Pirané, Riacho He He y Tres Lagunas, respectivamente

En ese marco, al 7 de mayo de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 12.139 casos de coronavirus de los cuales 5536 se recuperaron, 6387 continúan activos, 184 fallecieron y 32 egresaron de la provincia. Además, se llevaron a cabo 427.389 test con el 2,84% de positividad acumulada.

Los casos activos por localidades se distribuyen en Formosa Capital: 4.708, Clorinda: 645, General Belgrano: 159, Laguna Naineck: 135, Pirané: 89, Riacho He He: 54, General Güemes: 52, Herradura: 40, Misión Tacaaglé: 40, Palo Santo: 33, Ibarreta: 32, Ingeniero Juárez: 32, Los Chiriguanos: 28, El Espinillo: 27, Comandante Fontana: 24, Buena Vista: 24, Misión Laishí: 22, Laguna Blanca: 21, Villa Escolar: 20, Villafañe: 14, Siete Palmas: 13, Colonia Pastoril: 13, Estanislao del Campo: 12, Tatane: 12, Villa Dos Trece: 9, Gran Guardia: 6, Subteniente Perin: 6, El Colorado: 6, La Primavera: 5, Posta Cambio Zalazar: 5, General Mansilla: 4, Tres Lagunas: 3, Lamadrid: 3, Palma Sola: 3, El Potrillo: 2, Guadalcazar: 2, Laguna Yema: 2, Las Lomitas: 2, Mojón de Fierro: 2, Bartolomé de las Casas: 1 e ingreso desde otras jurisdicciones: 77.

Fortalecimiento del

sistema sanitario

En otro orden, el Consejo recordó que, en el marco del fortalecimiento permanente del sistema público de salud en toda la provincia, el miércoles pasado se habilitó un nuevo sector de internación en el Hospital Central de la ciudad de Formosa.

Este cuenta con 42 camas nuevas destinadas exclusivamente para pacientes COVID-19, equipadas con monitores multiparamétricos, radiografías, ecografías, electrocardiografías y con paneles de oxígeno para atender casos moderados de esta enfermedad, pudiendo destinarse 14 de ellas a la terapia intensiva con la instalación de los respectivos respiradores.

