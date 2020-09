Se cumplen 10 años del título mundial de Las Leonas en Rosario

Compartir

Linkedin Print

En Rosario 2010 comulgaron diferentes generaciones de Las Leonas. y el resultado fue arrollador: campeonas del mundo. “Teníamos un equipazo, no se nos podía escapar de ninguna forma”, recuerda Mariné Russo.

Un 11 de septiembre de 2010 el seleccionado femenino de hockey sobre césped escribía uno de los capítulos más salientes de la historia del deporte en nuestro país: en Rosario, vencía 3-1 a Holanda en la final del Mundial con goles de Noel Barrionuevo y Carla Rebecchi –en dos oportunidades- y se consagraba ante una multitud que acompañó a Las Leonas durante todo el torneo.

“Tengo bien fresca la imagen del himno, cada vez que arrancaba un partido. Era hermoso todo eso: la gente estaba muy prendida y con una gran energía, ese tarareo del himno es lo primero que se me viene a la mente”, contó Mariné Russo en diálogo con la web de Deportes. Y agregó: “El equipo era tremendo, teníamos uno de los mejores equipos que yo haya integrado, no se nos podía escapar de ninguna forma ese mundial”.

El plantel estaba conformado por las arqueras Belén Succi y Laura Aladro; las defensoras Mariana Rossi, Mariela Scarone, Claudia Burkart, Silvina D’Elía y Noel Barrionuevo; Rosario Luchetti, Macarena González, Luciana Aymar, Delfina Merino, Romina Vatteone, Daniela Sruoga, Giselle Kañevsky y Mariné Russo, en la línea de volantes; y finalmente una delantera en la que convivían Alejandra Gulla, Soledad García y Carla Rebecchi.

“Nené” Russo era una de las habituales socias de Lucha Aymar en la gestación, muchas veces comenzando el trabajo de recuperar con Burkart y luego distribuyendo el juego para que apareciera la magia en el ataque del equipo que, como ahora, dirigía también por aquél entonces Carlos Retegui.

“Veo las repeticiones en la Televisión Pública que estuvieron dando por estos días y me vuelvo a emocionar. Pareciera que pasó mucho menos, pero ya son diez años. Ahora, como amante del hockey, esperando que las chicas lleguen bien a Tokio y creo que será así, porque hay un mix de experiencia y juventud, tuvieron en el camino los golpes necesarios que tenés que tener y las noto enfocadas, como hay que estar para lograr cosas importantes”, sintetizó Mariné Russo.