Las naftas aumentaron en todo el país y en Formosa la suba fue del 2.75%

Ayer volvieron a subir los precios de los combustibles. Sin embargo, el incremento es menor de lo esperado. El ajuste es del 2,75% en todo el país, cuando se esperaba un ajuste del 4%. El empresario Ángel Bigatti dialogó con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la actualización en el costo del combustible y aseveró que estima que ésto ayudará a que la inflación siga bajando.

Bigatti comenzó diciendo: “ya hemos amanecido con los aumentos porque los mismos vienen de Buenos Aires y no intervienen los expendedores en la fijación del precio, además hay que tener en cuenta que dentro de los costos están incluidos los impuestos internos que eso lo decide el Estado”.

En cuanto a los precios dijo que la nafta Súper pasó de 1150 a 1182 pesos, ha aumentado 32 pesos, lo que significa un 2,7 por ciento. En el caso de Infinia (YPF) aumentó $39. El gasoil el aumento fue de 2,8 por ciento.

“Estimo a que esto ayudará a que la inflación continúe bajando porque los aumentos no llegan al 3 por ciento”, explicó.

La suba se aplicará para compensar el efecto de la devaluación y la actualización del impuesto a los combustibles, por lo que no tendrá un adicional para acercarse a los precios internacionales. Si bien este mes hubo volatilidad en los valores del crudo, que superó los USD 80 por barril, sobre el final del mes hubo una descompresión que lo llevó más cerca de los USD 70 por barril.

En la petrolera estatal indicaron que en la Patagonia habrá incrementos más grandes “para achicar la brecha con el resto del país”, de entre el 3% y 4% promedio.

Caída en las ventas

Según publicó Infobae este fin de semana, las ventas de combustibles al público cayeron por octavo mes consecutivo en septiembre y acumularon una baja del 6% en lo que va del año.

En el noveno mes del 2024 los estacioneros vendieron 1.313.875 m3 de nafta y gasoil en todo el territorio nacional (aún no hay datos disponibles de octubre), lo que representó una baja del 11,7% en relación a septiembre de 2023, cuando se vendieron 1.489.197 m3, según datos publicados por la Secretaría de Energía de la Nación.

La caída fue la segunda más importante de los últimos tres años. Sólo en junio de este mismo año se había dado una retracción más profunda (12,05% de baja).

Todos los productos que se comercializan en las estaciones de servicio cayeron. El peor resultado lo tuvo la nafta premium, que sufrió una caída del 21% entre septiembre de 2023 e igual mes de este año. Fueron en total 175.915 los m3 vendidos de este destilado en el noveno mes de este año, contra 221.713 de igual mes del año pasado.

En lo que respecta a la nafta súper, la caída fue menos pronunciada, pero igualmente significativa. Las estadísticas publicadas por la Secretaría de Energía indican que entre un año y otro se dejaron de vender 21.591 m3 de ese producto, lo que se tradujo en una disminución de ventas del 3,7%,

Tampoco el gasoil tuvo un buen desempeño, especialmente en la versión común. Los datos oficiales indican que las estaciones de servicio de la Argentina vendieron 371.074 m3 de combustible diésel común en septiembre de este año, contra 459.855 m3 que se comercializaron el año pasado. La diferencia en ese caso fue de 88.781 m3 (-19%).