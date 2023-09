Se llevó a cabo en el HAC el acto de egreso e ingreso a los nuevos profesionales de la salud

Este jueves 31 se llevó a cabo en el salón de conferencias del Hospital de Alta Complejidad «Pte. Juan Domingo Perón», la entrega de certificados a los nuevos egresados que finalizan su etapa de formación dentro del Sistema Sanitario Público Provincial.

Los mismos corresponden a de las siguientes especialidades: Cardiología Clínica, Neurocirugía, Neurología Clínica con Orientación Pediátrica, Endocrinología, Cirugía General, Diagnóstico por Imágenes y Kinesiología.

También fueron protagonistas del evento, los 17 nuevos ingresantes a las Residencias de: Clínica Médica, Diagnóstico por Imagen, Cirugía General, Endocrinología, Neurocirugía, Neurología, Pos básica en Gastroenterología y Kinesiología.

El mismo contó con la presencia de la administradora general del HAC, doctora Margarita Batista y los directores asociados Nicolas Urday, Hugo Bareiro y la contadora Carolina González.

También acompañaron las diputadas provinciales, doctora Viviana Guzmán y Teresa Galván; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, licenciada Isabel Liliana Martínez; el director del Centro Provincial de Hemoterapia e Inmunohistoquimica, doctor Víctor Cambra y jefes de servicios y familiares.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo del egresado de la residencia en Cirugía General, doctor Leandro Ramírez, quien expresó: “Quiero agradecer a mis compañeros, maestros, familia, amigos y a mi servicio por todo lo que me han brindado”.

Y afirmó que “la residencia ha significado mucho más que una transmisión de conocimientos científicos o de habilidades técnicas, la calidad humana del grupo de profesionales de este hospital nos ha permitido desarrollarnos en todas las dimensiones de la persona, intelectual, ética, cultural, social y humanística, indispensables para el logro de aquellos valores, principios e idoneidad que caracterizan al profesional médicos”.

“Desde ahora seremos nosotros quienes tracemos nuestro propio camino, estará en nuestras manos hacer la diferencia dar consuelo y alivio, nos sentimos orgullosos de la profesión elegida, manteniéndonos firmes en los valores que hacen de nuestra profesión una profesión honrada y honorable”, agregó Ramírez.

Por su parte el director de Gestión Clínica, doctor Nicolás Urday, indicó: “El camino de las residencias es un camino de rosas con pétalos y espinas, todos los que pasamos por ahí sabemos perfectamente lo que cuesta, por eso, las felicitaciones a los chicos e instructores que van guiando para que lleguen a terminar la primera etapa formativa, porque la formación en la medicina, no termina nunca”.

También felicitó a las familias, expresando que “seguramente hicieron las cosas muy bien para que sus hijos lleguen a esta instancia. Estamos muy orgullosos y queremos decirles a los que se van, que las puertas siempre estarán abiertas y a los que se quedan gracias al esfuerzo que hace la Provincia, ya tienen su oportunidad para seguir como staff dentro del hospital y poder seguir desarrollándose”.

Además, comentó: “Tener residencias pone a prueba no solo al hospital sino a un sistema, la Red de Salud de la Provincia y como dice siempre el gobernador Gildo Insfrán, estamos orgullosos de contar con la mejor red de Salud Pública de la Argentina”.

“El esfuerzo tiene que seguir, no tenemos que aflojar en estos tiempos que tenemos sensaciones extrañas con lo que pueda pasar, no aflojemos, los médicos tienen una gran responsabilidad de seguir por el bien comunitario, dando como siempre lo mejor”, dijo contundente.

Para finalizar expresó: “Despedimos a estos 15 egresados y damos la bienvenida a los 17 nuevos residentes que ingresan para su formación en un hospital público, que cuenta con una organización, tecnología, quirófanos ordenados, consultorios, personal de enfermería y limpieza, para que puedan desarrollarse, de la mejor manera, en su especialidad, gracias a las políticas sanitarias que lleva adelante el Gobierno Provincial”.