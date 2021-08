Se podrá extender la RTO a utilitarios, camiones, acoplados y transporte público de pasajeros

Compartir

Actualmente, la RTO se realiza hasta Transportes de Carga N2 (Ford F-400), para Transporte de Pasajeros M2 (Mercedes Benz Sprinter de 19 asientos dependiendo de las dimensiones)-

Con las liberaciones dispuestas en todo el territorio de la Provincia de Formosa, desde la Defensoría del Pueblo, se señaló que han aumentado considerablemente las consultas en relación a la denominada R.T.O. (Revisión Técnica Obligatoria) exigida por Ley para transitar en diferentes vehículos y que en nuestra jurisdicción, es otorgada por el Centro de Revisión Técnica Interfor S.R.L. que se ubica con su taller móvil en avenida Laureano Maradona y calle 2 del barrio República Argentina.

El ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, “para vehículos de mayor porte, Interfor se encuentra con una causa judicial en trámite, desde que no pudo continuar por cuestiones administrativas y legales trabajando en el predio del Parque Industrial. En este sentido, de acuerdo a lo informado por el Sr. Manuel Casco y Francos Socio – Gerente de Interfor S.R.L., se encuentra actualmente en plena ejecución las nuevas instalaciones, estimándose su terminación para dentro de 4 meses aproximadamente y que se instalará en el Barrio 16 de Julio L.R. 114 de la Ciudad de Formosa”.

En cuanto a los precios que se cobran, Interfor S.R.L. señaló que “estos son fijados por las Cámaras que nuclean a todos los Talleres de Revisión Técnicas que dependen y están auditadas por la C.N.R.T. El último aumento oficial data del mes de octubre del 2020 y los mismos se establecen luego de un estudio de costos donde se considera a: la inflación, aumento de insumos, sueldos, obleas, implementación de nuevos requerimientos, etc. y a partir de allí, se fijan los nuevos honorarios de referencia”.

Actualmente se cobra la suma de $3.300 para vehículos de uso particular (N y M), de Cargas Utilitario N 1 $6.100, Camión N 1 y N 3 $8.900, Acoplado y Semi Acoplado $7.800, de Pasajeros M- Servicio Público / Of Libre / L. Dist. $9.100, M – Oferta Libre /Minibús $7.900, M- Servicio Público / Urbano $7.900, M1 – Transporte Propio $3.800.

Por último, Gialluca consideró que dado que Interfor S.R.L. es el único Taller de Revisión Técnica en toda la Provincia de Formosa, se le debería exigir que “instale en el menor tiempo posible, otros lugares de atención a los usuarios en las principales ciudades del interior provincial, toda vez que, centenares de personas, peregrinan actualmente para obtener un turno y ser atendidos, viniendo desde más de 500km para obtener la RTO, requisito indispensable para no ser afectados con multas labradas por Gendarmería Nacional o la Policía de la Provincia y también para que las compañías aseguradoras frente a cualquier siniestro, no entorpezcan o se nieguen a cubrir los daños personales o materiales”.

