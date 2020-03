«Se prevén 30 días de cárcel para los responsables de la emanación de sustancias nocivas en la atmosfera»

Compartir

El coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Héctor Machado habló con el Grupo de Medios TVO respecto a la quema indiscriminada que hace que persista el humo en el ambiente, lo cual es nocivo no solo para el ambiente sino también para la salud de las personas. «El miércoles a la tarde- noche fue el pico máximo de contaminación ambiental que tuvimos en la ciudad de Formosa. Esto tiene que ver con la quema exagerada y sin control de pastizales y basura dentro del ejido urbano y el periurbano. El vecino por ahí tiene la mala costumbre de juntar sus residuos y quemarlos en la vereda, son pequeños focos que sumados a las condiciones climáticas por la que estamos atravesando genera un clima feo con una atmosfera intoxicada de humo», comenzó diciendo.

En este marco y teniendo en cuenta lo que viene sucediendo durante los últimos días, el funcionario fue consultado si existe algún tipo de sanciones o multas para aquellas personas que realicen indiscriminadamente quemas. »Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente: siempre cuando tenemos un problema buscamos la responsabilidad en el Estado, que podrá o no ser responsable. Pero creo que, si tenemos una conciencia individual y colectiva esto no va a suceder, o si sucede será con un ínfimo impacto».

«Por un lado tenemos el individualismo de las personas que queman sin importarle lo que le pueda ocurrir al vecino. Por otro lado, también hay una irresponsabilidad de aquel vecino que ve que se está quemando y no lo denuncia; hay una responsabilidad compartida», indicó.

Detalló Machado que en la ciudad es más «fácil» detectar quienes queman, no así en la zona rural porque «no tenemos una vivienda cerca de la otra».

«En el Código de Faltas está establecido una pena de hasta 30 días de arresto para aquellas personas que sean responsables -no dice de la quema- sino de la emanación de sustancias nocivas en la atmosfera», detalló.

Aclaró también que las condiciones climáticas actuales son totalmente y absolutamente adversas para esas prácticas. «Estamos hablando de esto porque además de la falta de toma de conciencia, también se está dando una condición climática excepcional para esta época del año; las mayores lluvias las tenemos en el período estival pero actualmente no las estamos teniendo o no se está dando con la frecuencia que se daba año a año, todo eso favorece a que esas prácticas que se hacen habitualmente sean más violentas y con consecuencias nefastas», cerró diciendo Machado.