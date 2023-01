Se registra fuerte inestabilidad de precios en frutas y verduras, se modifican día a día

Posterior a las fiestas de fin de año, los precios en frutas y verduras se modifican diariamente y mantiene en vilo a comerciantes que deben actualizar lista constantemente. «Uno tiene que estar actualizado todos los días porque un minuto que no se haga puede ser pérdida», manifestó Yamil, propietaria de una verdulería al Grupo de Medios TVO.

«Actualmente los precios se encuentran muy inestables, no es que se puede decir que hoy voy a comprar papas o manzanas a un precio porque hoy está a uno y mañana a otro. La verdad que no es una buena situación por la que estamos atravesando», agregó la comerciante.

Como ejemplo de la gravedad de la situación, el precio del cajón de manzanas se actualizó en cuestión de horas y pasó de rondar entre los 7 y 8 mil pesos a los 12 y 15 mil pesos.

«Uno tiene que estar actualizado todos los días porque un minuto que no se haga puede ser pérdida. Ayer, por ejemplo, cuando se abrió el negocio teníamos a $600 el kilo de manzana y al mediodía ya nos avisaron que aumentó y se fue a $800 el kilo», indicó.

La constante modificación en los precios se da posterior a las fiestas de fin de año y se marcan fuertemente en aquellas frutas y verduras de estación, aunque productos como la papa y la cebolla también sufren el impacto.

«Las papas o cebollas un día cuestan los 2 kilos a $600 y al otro día pueden costar los mismos 2 kilos unos $700. El tomate, por ejemplo, podes encontrar 1 kilo a $300 un día y al otro día a $350. Para la Navidad, nosotros estábamos vendiendo el kiwi a $700 el kilo y para Año Nuevo aumentó y tuvimos que vender a 2 mil pesos el kilo», precisó Yamil.

Esta situación genera malestar en los clientes ya que los precios no pueden mantenerse por varios días seguidos debido a la lista de nuevos precios que les brindan los proveedores a los comerciantes. Por tal motivo, la modificación en el consumo es otro efecto de los reiterados incrementos.

«La gente se queja constantemente, es algo de todos los días, pero es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar a no ser que se mejore la situación. Ahora en lugar de llevar un kilo de manzana, la gente lleva unas unidades; en lugar de llevar 3 o 4 kilos de papas como antes, ahora llevan una promoción de 2 kilos», finalizó la comerciante.

Relacionado